Prima mișcare făcută de Carrefour în România după vânzarea către proprietarii Dedeman

Carrefour România anunță pe piața locală că, împreună cu aplicația Bonapp, extinde parteneriatul pentru reducerea risipei alimentare în Cluj, Iași, Brașov și Oradea, după rezultatele obținute în primele luni de la lansarea proiectului în București, scrie site-ul Profit.

Potrivit sursei citate, clienții pot cumpăra astfel Pachete Surpriză, care conțin între două și cinci produse aflate aproape de termenul de expirare, cu o reducere de preț de până la două treimi din prețul de la raft, indiferent de formatul magazinului.

Odată cu extinderea, încă 20 de magazine Carrefour intră în program.

Consiliul Concurenţei a autorizat la finalul lunii iunie tranzacţia prin care Pavăl Holding intenţionează să preia grupul Carrefour în România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. şi Columbus Active S.R.L.

Valoarea tranzacției este de 783 de milioane de euro. Pentru o parte din sumă, grupul deținut de frații Pavăl au luat un împrumut de la Banca Transilvania.