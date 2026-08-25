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Actualitate

Prima reacție a Comisiei Europene după cererea a două grupuri politice de sancționare a României în cazul Dominic Fritz

Adrian Cochino
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Legea privind integritatea va fi evaluată în cadrul celei de-a șasea și ultimei cereri de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române, a spus Comisia Europeană, într-un răspuns pentru HotNews.

  • Cel mai important grup politic european, cel al Partidului Popular (PPE), și grupul liberal Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României, din cauza preocupărilor legate de statul de drept.
  • HotNews a întrebat Comisia Europeană dacă va reacționa la cererile celor doi oficiali și dacă este îngrijorată că Legea Integrității invocată de aceștia încalcă legislația europeană.
  • Într-un răspuns pentru HotNews, Comisia Europeană a confirmat că a primit scrisoarea și indică ce se va întâmpla mai departe.