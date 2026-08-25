Prima reacție a Comisiei Europene după cererea a două grupuri politice de sancționare a României în cazul Dominic Fritz

Legea privind integritatea va fi evaluată în cadrul celei de-a șasea și ultimei cereri de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române, a spus Comisia Europeană, într-un răspuns pentru HotNews.

„Confirmăm primirea scrisorii”

Comisia Europeană a reacționat marți, la întrebările HotNews, după ce grupul Popularilor Europeni și cel al Renew, familiile politice ale liberalilor și USR, au cerut președintei Ursula von der Leyen să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României, din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

Cererea a fost formulată într-o scrisoare către von der Leyen trimisă de președintele PPE, Manfred Weber, și de lidera grupului Renew, Valérie Hayer, văzută de Politico, scrisoare care face referire la amendamentul ce îl vizează pe Domini Fritz.

„Confirmăm primirea scrisorii și vom răspunde în timp util”, a răspuns o purtătoare de cuvânt a executivului UE, la întrebările HotNews.

„Legea privind integritatea va fi evaluată de Comisie în cadrul celei de-a șasea și ultimei cereri de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române”, a mai spus oficiala.

„La fel ca în cazul tuturor statelor membre, serviciile Comisiei poartă discuții tehnice cu autoritățile române pentru a sprijini punerea în aplicare a RRF (Mecanismul de Redresare și Reziliență) până la termenul limită de 31 august 2026. În acest moment, nu putem oferi alte comentarii”, a mai precizat Comisia Europeană.

Ce spune scrisoarea trimisă Comisiei Europene

În scrisoarea datată luni, 24 august și văzută de Politico, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer lui von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că fondurile – parte a PNRR – nu vor fi eliberate decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a legii care va duce la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

PPE este grupul politic al PNL, în vreme ce Renew este familia politică a USR.

Weber și Hayer susțin că aplicarea retroactivă a amendamentului încalcă legislația UE și Constituția României – și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz.

„Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politice”, a declarat Hayer pentru Politico.

„Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică – este o problemă legată de statul de drept”, a spus și Weber.

În scrisoare, cei doi îndeamnă Comisia să transmită „un semnal” înainte ca președintele României, Nicușor Dan, să promulge legea și înainte de termenul limită de 31 august pentru reformele care ar permite deblocarea fondurilor UE.

Amendamentul care îl vizează pe Fritz a fost deja declarat constituțional de Curtea Constituțională, iar legea este în prezent din nou în parlament, pentru alte modificări cerute de CCR. Prin acest amendament, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, dacă legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan.