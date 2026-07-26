Prima reacție a Kremlinului pe tema armistițiului aerian discutat de SUA și Ucraina. Rusia invocă propriile „interese”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia consideră că este prematur să comenteze „articolele de presă” despre discuțiile pe care le poartă Statele Unite și Ucraina pentru o eventuală încetare a atacurilor aeriene în războiul dintre Kiev și Moscova, potrivit Reuters.

O sursă ucraineană declarase pentru agenția de știri că oficialii Kievului și cei de la Washington au discutat o propunere de armistițiu aerian care să îi fie prezentată Rusiei, ca parte dintr-un nou efort de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Conform sursei ucrainene, în trecut, Ucraina l-a abordat pe președintele rus Vladimir Putin cu oferte de armistițiu, însă acestea au fost respinse. Cu toate acestea, unii oficiali sunt de părere că presiunea pe care o exercită atacurile ucrainene cu drone asupra economiei ruse l-ar putea face pe liderul rus să își schimbe poziția.

„Nu știm cât de credibile sunt aceste rapoarte sau de unde vin. Sunt articole de presă și nimic mai mult. Prin urmare, este prematur să comentam asupra lor în această etapă”, a declarat Peskov, duminică, conform agenției de știri Interfax.

Peskov: Va depinde de cât de mult corespund propunerile intereselor noastre

El a spus că răspunsul Rusiei la orice nouă inițiativă de pace va depinde de măsura în care se aliniază intereselor naționale.

„Am auzit declarații conform cărora ar putea fi posibile unele formule noi. Încă trebuie să aflăm mai multe despre ele”, a continuat reprezentantul Kremlinului.

„Și, în timp, probabil vor fi prezentate unele formule sau propuneri. Ceea ce se va întâmpla în continuare va depinde de cât de mult corespund acestea intereselor noastre”, a mai declarat Dmitri Peskov.

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a reiterat că Moscova menține canale de dialog cu negociatorii americani.

Oficialii ruși spuseseră că speră că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner vor efectua o vizită la Moscova atunci când programul lor o va permite.

Eforturile americane pentru negocierea unui acord privind războiul din Ucraina au stagnat într-o mare măsură în ultimele luni, în condițiile în care atenția diplomatică s-a axat asupra războiului pe care îl poartă SUA împotriva Iranului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat în această săptămână cu Witkoff și Kushner despre perspectivele reluării discuțiilor cu Rusia și urmează să aibă o întâlnire cu omologul său american, Donald Trump, marți, la Washington.