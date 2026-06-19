Prima reacție a lui Denise Rifai după ce presa a scris că este suspectă în dosarul lui Ciprian Ciucu

Vedeta tv a respins implicarea sa în dosarul în care este vizat actualul primar general al Capitalei.

Denise Rifai susține că nu are nicio legătură cu vreun dosar penal. Într-o scurtă declarație acordată jurnalistului România TV, Victor Ciutacu, Rifai a transmis că nu figurează în niciun dosar aflat în lucru și că nici nu a formulat vreun denunț. Nu a oferit însă alte detalii. Rifai are în prezent o emisiune la Antena 1.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, i-a spus jurnalista lui Victor Ciutacu.

Într-o declarație scurtă acordată Gândul, Rifai precizase că este prietenă cu Odeta Nistor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, arestată în dosar. „Odeta e prietena mea”, a spus Rifai.

Mediafax: Rifai e suspectă

Reacția lui Rifai vine la câteva ore după ce mai multe publicații printre care Mediafax și România TV au scris că aceasta este suspectă în dosarul în care este vizat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Potrivit surselor citate, Rifai ar avea calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită. Numele lui Rifai nu apare însă în comunicatele publice ale DNA de până acum.

Primarul general al Capitalei, prim-vicepreședinte al PNL și un apropiat al lui Ilie Bolojan, a fost plasat joi sub control judiciar pentru 60 de zile de către procurorii anticorupție. El este acuzat de luare de mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6, a anunțat oficial DNA.

Rifai, „antrenoarea” lui Ciucă

Mai multe mărturii din interiorul PNL au dezvăluit în ianuarie 2025 pentru site-ul de investigații Snoop, că realizatoarea TV Denise Rifai a colaborat cu Nicolae Ciucă, candidatul PNL în campania de la prezidențiale din 2024. Senatorul PNL Ciucă și Rifai au recunoscut.

„Sunt jurnalist care face emisiuni politice, mă întâlnesc frecvent cu politicieni. Am făcut emisiuni cu candidații la prezidențiale, m-am întâlnit cu toți. Unii mi-au cerut sfaturi cum să vorbească mai bine în public și le-am făcut unele sugestii în mod dezinteresat și fără niciun fel de plată, să fie foarte clar. Nu m-am întâlnit doar cu domnul Ciucă, cu asta mă ocup, sunt jurnalist, mă întâlnesc cu politicieni. M-am întâlnit cu toți cei care au candidat la președinția României, dar nu am fost trainer”, a fost poziția lui Denise Rifai pentru site-ul de investigații Snoop.ro.

Rifai era pe atunci realizatoare la Kanal D și îl avusese inclusiv pe Ciucă invitat.

„Dacă eram trainer, aveam o relație contractuală. Tot ce am făcut a fost să dau sfaturi cum să vorbească mai bine publicului, atât. În rest, nu am fost trainerul niciunui candidat la prezidențiale”, a precizat Denise Rifai.

A adăugat că sfaturile sale au fost pro bono.

„Dacă mi-a fost cerută părerea, mi-am exprimat o părere. Nu am fost angajată să fiu trainer”, mai spus Rifai.

Cine este Denise Rifai

Denise Rifai are 40 de ani. A devenit cunoscută ca jurnalistă și ulterior realizatoare tv la Realitatea TV, acolo unde a fost colegă cu actualul europarlamentar Rareș Bogdan. A plecat apoi la Kanal D, iar la începutul acestui an, s-a mutat la Antena 1.