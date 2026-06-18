Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar. Ce spune despre viitorul acestuia la Primăria Capitalei

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că este „normal” ca primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, să își continue activitatea la Primăria București, după ce a fost plasat sub control judiciar de DNA.

Întrebat dacă Ciucu ar trebui să facă un pas în spate de la conducerea Primăriei Capitalei, Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei, a răspuns că acuzațiile nu vizează activitatea actuală a edilului.

„Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo”, a spus Nicușor Dan într-o declarație de presă susținută în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Ciprian Ciucu a fost plasat joi sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar instrumentat de DNA. Procurorii îl acuză de luare de mită în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6.

La ieșirea de la DNA edilul Capitalei a spus că este nevinovat și că contestă acuzațiile aduse.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc, le contest”, a declarat Ciucu.