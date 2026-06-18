ÎN SCURT TIMP: Nicușor Dan, prima apariție după nominalizarea lui Veștea. Anunțul președintelui, făcut de la Bruxelles

Nicușor Dan, la sosirea la o reuniune a Consiliului European, la Ayia Napa, pe 23 aprilie 2026. FOTO: NICOLAS TUCAT / AFP / Profimedia

În plină criză politică în țară, președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri UE.

Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

La sosirea lui la summit, șeful statului va face declarații de presă.

HotNews va transmite în format LIVETEXT principalele declarații ale șefului statului.

Prima apariție după desemnarea noului premier

Președintele Dan nu a mai avut apariții publice privind criza politică din țară, după desemnarea lui Veștea. Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European, joi, începând cu ora 19, conform agendei publicate de Administrația Prezidențială. Și la reuniunea de vineri, la ora 11, șeful statului va fi prezent.

Între timp, la București criza politică se prelungește. Adrian Veștea era așteptat să depună joi, la Parlament, lista de miniștri și programul de guvernare. Premierul desemnat nu mai face însă acest lucru astăzi, ci luni. Tot joi, PSD a anunțat că încă se mai gândește dacă susține sau nu Guvernul Veștea și că decizia o va lua duminică.

Nominalizat de Nicușor Dan fără consultări cu PNL, Veștea nu avea miercuri seară cele 233 de voturi necesare pentru a trece de Parlament, conform unor surse politice concordante. PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au anunțat că nu vor vota cabinetul Veștea.

Principalele probleme pe care le va aborda Nicușor Dan la Bruxelles

Agenda reuniunii din Belgia va include: sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea parcursului lor de aderare, viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034, securitatea și apărarea europene, competitivitatea și provocările economice globale.

Nicușor Dan va sublinia importanța unei condamnări a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului prin violarea „repetată” a spațiului aerian al statelor UE.

„Pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune, ca urmare a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, Președintele Nicușor Dan va susține reflectarea adecvată în Concluziile Consiliului European a incidentelor recente cu drone, care au afectat mai multe state membre ale Uniunii Europene și populația civilă, inclusiv în cazul României. Președintele României va sublinia importanța unei condamnări ferme a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului, prin violarea repetată a spațiului aerian al statelor membre ale UE”, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat de presă.

Totodată, președintele va pleda pentru progrese concrete în ceea ce privește apărarea Uniunii, cu o atenție particulară acordată Flancului Estic și operaționalizării proiectului „Eastern Flank Watch”, subliniind, totodată, importanța asigurării complementarității cu NATO.

„Președintele României va saluta pasul istoric realizat prin deschiderea oficială, la data de 15 iunie 2026, a primului capitol de negociere (Elemente Fundamentale) pentru aderarea la UE a Ucrainei și Republicii Moldova și va arăta că acest proces trebuie să avanseze într-un ritm susținut, prin deschiderea tuturor celorlalte capitole de negociere, cât mai curând posibil. Președintele Nicușor Dan va evidenția, deopotrivă, importanța unui mesaj puternic de sprijin pentru Republica Moldova, având în vedere și Summitul UE-Republica Moldova care va fi organizat imediat după reuniunea Consiliului European, pe 22 iunie”, a precizat Palatul Cotroceni.

Continuarea sprijinului pentru Ucraina va fi un alt subiect pe agenda reuniunii.

România va susține menținerea unei abordări „unitare și ferme” la nivel european, prin creșterea presiunii asupra Federației Ruse, inclusiv prind adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni.

În ce privește viitorul Cadru financiar multianual 2028-2034, Nicușor Dan va evidenția necesitatea unui buget european „ambițios”, capabil să răspundă nevoilor țării noastre. De asemenea, va reitera prioritățile convenite în scrisoarea Grupului „Prietenii Coeziunii”, coordonat de România.

Președintele României va susține alocări naționale sporite pentru Politica de coeziune și pentru Politica Agricolă Comună. De asemenea, va pleda pentru mecanisme de implementare care să permită statelor membre să își definească prioritățile de investiții și să își eșaloneze acțiunile în funcție de realitățile economice și sociale.

„Nicușor Dan va susține necesitatea unui acces cât mai extins al statelor membre și al companiilor din întreaga Uniune la instrumentele de competitivitate din viitorul buget, cu sprijinirea rolului industriilor strategice și promovarea de lanțuri valorice cât mai cuprinzătoare în cadrul Pieței Unice”, menționează comunicatul Administrației Prezidențiale, citat de Agerpres.

Președintele va sprijini avansarea agendei de competitivitate, prin consolidarea Pieței Unice și a autonomiei strategice, respectiv prin implementarea Foii de parcurs „O Europă, o piață”.

„O atenție deosebită trebuie acordată prețurilor la energie, aspect care reclamă măsuri suplimentare în contextul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu”, subliniază Administrația Prezidențială.

În ce privește sistemul UE de Comercializare a Emisiilor (ETS), România propune o abordare „realistă și fermă” care să contribuie la echilibrarea relațiilor UE cu competitorii strategici, inclusiv China, prin diversificarea lanțurilor de aprovizionare, scăderea riscurilor și a dependențelor și aplicarea de strategii sectoriale coordonate.