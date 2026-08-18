Prima reacție a lui Nicușor Dan după decizia CCR care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat

„Argumentele mele erau foarte solide”, a scris marți, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan, ca reacție la decizia CCR pe legea integrității.

Pe 10 august, președintele a sesizat Curtea Constituțională cu privire la două amendamente din legea privind reforma ANI, cel care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar și cel care ar fi obligat partenerii sau partenerele demnitarilor să-și publice declarații de avere.

Acum, după ce CCR a decis că primul nu încalcă constituția, președintele spune că așeaptă motivarea judecătorilor.

„Consider cǎ argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar”, așa începe postarea președintelui Nicușor Dan.

El transmite că s-a întâmplat să își păstreze opinia „și după motivarea Curții Constituționale pe alte sesizări de neconstituționalitate care mi-au fost respinse”.

Șeful statului spune că speră ca legea să ajungă la capătul circuitului legislativ până la 31 august.

„Dupǎ motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului şi abia apoi la mine. Sper sǎ putem încheia circuitul legislativ pânǎ în 31 august, termenul limitǎ al PNRR”.

Fațǎ de decizia de ieri a Curții Constituționale pe legea integrității.



Consider cǎ argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar.



S-a întâmplat sǎ îmi mențin opinia și dupǎ… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) August 18, 2026

Ce a contestat președintele

Pe 10 august, președintele a sesizat Curtea Constituțională cu privire la două amendamente din legea privind reforma ANI.

Pe de o parte, Nicușor Dan transmitea atunci că amendamentul AUR, trecut cu voturile PSD, care prevede că și partenerii demnitarilor, nu doar soții și soțiile trebuie să publice declarații de avere este neconstituțional.

„Extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă agravată a viciului de constituționalitate deja constatat de Curte în 2025, pentru că se extinde o răspundere specifică demnitarilor asupra unor persoane care nu dețin nicio funcție publică și nu exercită nicio prerogativă de autoritate”, transmitea atunci președintele.

Șeful statului a spus că această „formă de ingerință în viața privată excede inclusiv limitele trasate de instanța europeană în domeniul conflictelor de interese”.

Această prevedere a fost declarată neconstituțională cu unanimitate de voturi de judecătorii Curții Constituționale.

Despre „amendamentul Fritz”: „încalcă principiul neretroactivității”

Despre așa-numitul „amendament Fritz”, președintele spunea atunci că prevederea „încalcă principiul neretroactivității prevăzut în Constituție” și pentru că funcțiile obținute în urma unui vot, „sancțiunea anulează retroactiv voința suverană a cetățenilor”.

De asemenea, președintele spune că România are nevoie de „o soluție solidă din punct de vedere constituțional, nu de un text vulnerabil, construit pe calcule și interese politice conjuncturale, care riscă să fie desființat mai târziu și să creeze un vid legislativ în zona integrității”.

Despre această prevedere, judecătorii Curții au decis, cu majoritate de voturi că decizia este constituțională, ceea ce înseamnă că în 30 de zile Dominic Fritz și alți demnitari sau funcționari declarați definitiv în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate își pierd funcțiile pe care le ocupă în prezent, chiar dacă au fost găsiți incompatibili înainte de intrarea în vigoare a legii.

Ce urmează acum

Ca legea ANI să meargă mai departe și să fie promulgată de președintele Nicușor Dan, trebuie sa fie pusă în acord cu decizia Curții. Va fi nevoie de convocarea ședințelor de plen la Camera Deputaților și la Senat pentru a elimina amendamentul declarat neconstituțional de CCR.

Apoi, președintele are de ales – fie promulgă legea, fie o retrimite în Parlament pentru reexaminare.