Prima reacție din PSD după desemnarea lui Adrian Veștea

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat la Digi 24 că urmează să aibă o discuție noul premier desemnat, liberalul Adrian Veștea, subliniid că social-democrații sunt deschiși la un Guvern și o coaliție cu PNL, dar fără Ilie Bolojan.

„Având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Ilie Bolojan prim-ministru, am zis că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană, suntem de acord”, a declarat senatorul.

„În această situție, PSD va avea o discuție cu domnul Veștea. Sigur, haideți să vedem. Domnul Veștea va propune PSD intrarea la guvernarea. Eu nu știu”, a spus social-democratul.

Întrebat dacă PSD este dispus să meargă din nou la guvernare cu PNL și poate chiar USR. Zamfir a răspuns: „De ce nu?”.

„După moțiunea de cenzură am declarat că ne dorim să continuăm această formulă de guvernare, dar fără Ilie Bolojan pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic”, a declarat Zamfir.

Nicușor Dan a anunțat, azi-dimineață, că Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.