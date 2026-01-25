Prima statuie din București e în curtea spitalului Colțea. Spătarul Mihail Cantacuzino și povestea sa de peste 150 de ani

Într-un oraș care se ia deseori cu treaba și cu agitația și nu apucă să vadă câteodată nici istoria scrisă fațadele clădirilor vechi sau pe tăblițele cu în numele străzilor, există un monument care stârnește curiozitatea tuturor celor care îl descoperă. înghesuit în curtea Spitalului Colțea.

Este vorba despre statuia spătarului Mihail Cantacuzino, prima statuie ridicată vreodată în București.

Mihail Cantacuzino (1640–1716) a fost un boier influent al Țării Românești, frate al domnitorului Șerban Cantacuzino și un dregător al curții princiare cunoscut sub titlul de spătar.

Titlul nu era doar onorific, venea cu responsabilitatea de a purta spada voievodului în festivități, un simbol al curajului, al responsabilității și al onoarei.

Citește, pe B365.ro, povestea întreagă a primei statui din București.