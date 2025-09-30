Prima țară din UE care restricționează intrarea diplomaților ruși pe teritoriul său

Cehia a anunțat marți că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, relatează AFP.

În contextul războiului din Ucraina, UE analizează posibilitatea de a limita circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen, iar Praga a propus de multă vreme restricții în acest sens.

„Am impus o interdicție de intrare asupra deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești pe aeroporturile internaționale”, a afirmat ministrul ceh al afacerilor externe, Jan Lipavsky, în cadrul unor declarații de presă.

El a precizat că rușii care au o acreditare emisă de Praga vor avea voie să intre în Cehia, precum și că măsura nu îi privește pe diplomații de la ambasada Rusiei din capitala cehă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de externe, Daniel Drake, a declarat pentru AFP că măsura a intrat în vigoare „imediat” și că Cehia este prima țară din UE care adoptă o astfel de inițiativă.

Ministrul Lipavsky le-a spus reporterilor că țara sa va „continua să promoveze propunerea de restricții paneuropene, pan-Schengen”.

Șeful diplomației cehe susține că astfel de măsuri vor „ajuta la rezolvarea problemei noastre de securitate, deoarece rețeaua diplomatică (a Rusiei, n.r.) ascunde rețele de agenți care ne pun în pericol securitatea aici”.

În raportul său anual pentru 2024, serviciul de informații ceh BIS a avertizat că „Rusia și-a continuat eforturile de a reconstrui rețele de spionaj mai ample care operează sub acoperire diplomatică”.

Cehia, o țară membră a UE și NATO cu o populație de 10,9 milioane de locuitori, a oferit Ucrainei ajutoare umanitare și militare în contextul invaziei lansate de Rusia în februarie 2022.

FOTO: Arazu | Dreamstime.com