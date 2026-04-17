Primăria a început să demoleze construcții din Cișmigiu: „Tot ce e ilegal dăm jos”/ Petiție pentru salvarea terasei „La Ciupercă”

Primăria Capitalei a început să demoleze construcțiile ilegale din parcul Cișmigiu, municipalitatea afirmând că proprietarii acestora au ignorat avertismentele de până acum. Pe de altă parte, a fost inițiată o petiție online prin care se cere păstrarea terasei din jurul localului „La Ciupercă”.

Primarul general Ciprian Ciucu a semnat dispozițiile de desființare a construcțiilor ilegale, iar vineri dimineață poliția locală și Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) a început demolările.

„Au fost avertizați, au fost amendați, dar au ignorat”

„Magazii și acareturi pe care comercianții „le-au adunat” în timp, tejghele și terase extinse, podiumuri, pavaje sau toalete improvizate, unele vechi de aproape 10 ani. Tot ce este ilegal dăm jos, fără excepție”, se spune într-o postare pe contul de Facebook al Primăriei Generale.

Până acum au fost demolate șase construcții din jurul a trei chioșcuri aflate în zona Fanfarei și a volierei de păuni. Chioșcurile propriu-zise au fost ocolite, întrucât ele au autorizație.

„Ani la rând s-au tot întins, fără acte. Au fost avertizați, au fost amendați, dar au ignorat. Nu mai merge așa! Luni, continuăm curățenia parcului! Vom acționa în zona de la Bibliotecă și de la Debarcader, unde vom da jos un salon și un bar în toată regula”, susține PMB.

Petiție pentru salvarea Zonei Libere Cișmigiu

Măsura este deja contestată. Pe site-ul campaniamea.declic.ro, a fost lansată o petiție online prin care se cere ca în Zona Liberă Cișmigiu, permiterea amplasării de mese și scaune de la terasa localului „La Ciupercă”.

„Zona Liberă Cișmigiu nu e pe harta parcului – este pe harta oamenilor. E locul pe care îl descoperă instinctiv cei care aterizează rătăciți prin București. Locul care te face să simți că aparții. Într-o lume descompusă de singurătate, câte locuri mai știi în care te simți atât de acasă? Locuri în care, dacă te oprești, întâlnești un cunoscut, îți faci un prieten sau te îndrăgostești de un câine?”, se spune în textul petiției.

Inițiatorii susțin că Zona Liberă este mai mult decât o terasă, fiind totodată „un fenomen social rar și fragil”.

Semnatarii solicită permiterea amplasării de mese și scaune mobile la terasa „La Ciupercă” / Zona Liberă Cișmigiu din Parcul Cișmigiu, în condiții reglementate și armonioase cu mediul și avizarea unei terase sezoniere, cerută deja în fiecare an, conform cu HCGMB 114/2016 cu respectarea normelor de mediu și urbanism.

În petiție se spune că Zona Liberă Cișmigiu permite părinților să socializeze în timp ce copiii sunt la locurile de joacă. De asemenea, contribuie la readucerea cetățenilor în „spațiul public autentic” în condințiile în care procentul persoanelor care frecventează mall-urile a crescut de la 57% în 2014 la 80% în 2023.

Este invocată și Strategia Culturală a Municipiului București 2016–2026 (ARCUB) stabilește ca direcție strategică „recuperarea spațiului urban de către locuitori”.

„Spații similare funcționează cu succes în toate marile capitale europene”, se spune în petiție fiind date exemple din mai multe capitale europene: