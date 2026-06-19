Primăria Capitalei ia un împrumut uriaș pentru modernizarea transportului public. Ce va face cu banii

Primăria Capitalei vrea să împrumute până la 350 milioane de euro de la BERD, pe 20 de ani, pentru investiții în transportul public. Consiliul General și-a dat vineri acordul.

Banii vor fi folosiți în principal pentru a cofinanța partea Primăriei Capitalei pentru proiectele de reabilitare a celor 50 km de linie de tramvai, achiziția de noi tramvaie și noi troleibuze.

„Se propune contractarea unui împrumut pentru susținerea proiectelor privind modernizarea liniei de tramvai. Cele 3 proiecte de modernizare a infrastructurii cumulează în total 8,3 miliarde lei. Din această sumă avem asigurate fonduri nerambursabile de 1,998 miliarde lei și fonduri BEI de 1,381 miliarde lei. Diferența de 6,355 miliarde lei trebuie să o acoperim din fonduri proprii. Astfel au fost identificate mai multe surse de finanțare. Iar astăzi venim în fața dumneavoastră cu o propunere privind finanțarea de la BERD”, a explicat în timpul ședinței de Consiliu General, Emanuela Jugureanu, director economic al Primăriei Capitalei.

Trei proiecte de modernizare a transportului public în Capitală

Cele 3 proiecte vizate de împrumutul PMB:

Modernizarea a 50 de kilometri de cale dublă de tramvai, a două depouri și achiziția a 63 de tramvaie de lungimea de 36 de metri.

Modernizarea a 1,44 kilometri cale simplă pe Prelungirea Ghencea și achiziția a 16 tramvaie noi cu lungimea de 36 de metri.

Achiziția a 100 de troleibuze articulate.

Din împrumutul de 350 milioane de euro, 235 milioane euro vor merge pentru modernizarea celor 50 km de linie de tramvai, 58 milioane euro pentru tramvaiul din Prelungirea Ghencea și achiziția a 16 tramvaie și 57 milioane de euro pentru achiziția a 100 de troleibuze, potrivit proiectului de hotărâre adoptat vineri.

„Structura preliminară a finanțării prevede acordarea unui împrumut în valoare de până la 350 milioane euro sau echivalentul în lei, care urmează sa fie disponibilizat în mai multe tranșe, în funcție de stadiul implementării proiectelor și de necesarul de finanțare. Prima tranșă este estimată la minimum 75 milioane euro”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a fost împuternicit de Consiliul general să negocieze și să semneze contractul de finanțare.