Primăria Capitalei vrea să elimine panourile publicitare la jocurile de noroc. Interdicția va viza și alte produse

Proiectul prin care sunt interzise reclamele la jocuri de noroc şi la produse din tutun încălzit pe clădirile din Capitală se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, informează Agerpres.

Interdicţia ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026 pentru toate imobilele şi bunurile municipiului. Pentru panourile publicitare existente pe domeniul public şi privat, termenul de eliminare ar fi 1 septembrie 2026, conform proiectului iniţiat de consilierii generali USR Nicorel Nicorescu şi Radu Dragoş.

Pentru evenimentele sportive desfăşurate pe domeniul public şi privat al municipiului, interdicţia va fi aplicată etapizat, urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2029. Încălcarea prevederilor ar fi sancţionată cu amenzi între 4.000 şi 5.000 de lei.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, se interzice afişajul publicitar în beneficiul industriei jocurilor de noroc şi pentru toate categoriile de produse care conţin tutun, pe toate bunurile mobile şi imobile din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti, inclusiv cele aflate în administrarea sectoarelor, instituţiilor, serviciilor publice de interes local şi ale companiilor municipale.

Se interzice de asemenea afişajul publicitar pentru: dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun (puch-urile), pliculeţele cu nicotină pentru uz oral, aşa cum sunt definite de Legea nr. 201/2016.

Conform raportului de specialitate, măsura vizează protejarea sănătăţii publice, precum şi protecţia specială a copiilor şi tinerilor, prin limitarea expunerii la mesaje comerciale care pot stimula comportamente de risc.

De asemenea, eliminarea acestui tip de publicitate va contribui la reducerea poluării vizuale şi crearea unui spaţiu urban mai sănătos şi mai echilibrat, în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile şi protejării populaţiei, se arată în document.

În referatul de aprobare sunt invocate datele unui studiu publicat în luna iulie, realizat de Centrul de Studii în Idei Politice, cu sprijinul Ambasadei Franţei. Rezultatele arată că unul din patru liceeni au participat cel puţin o dată la jocuri de noroc. Totodată, aproape un sfert dintre cei care declară că au jucat deja au început să joace înainte de a avea 14 ani.

Cei mai mulţi adolescenţi sunt influenţaţi să parieze de prietenii lor, apoi de vedete şi de reclamele pe care le văd, conform cercetării.

De asemenea, potrivit unui raport al Comisiei Europene, în anul 2022, speranţa de viaţă în România a fost 71,5 ani pentru bărbaţi şi 79,3 ani pentru femei. Această situaţie este asociată cu o expunere mai mare de factori de risc în rândul bărbaţilor, cum ar fi fumatul şi consumul excesiv de alcool.

Totodată, 25% dintre tinerii cu vârsta de 15 ani declarau că au fumat în cursul lunii precedente în 2022, în condiţiile în care media la nivelul Uniunii Europene era de 18%.