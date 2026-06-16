Primăria Sectorului 1 a dat autorizație de construire pentru un nou drum de acces către cartierul Greenfield. Când va fi gata

Noul drum, cu o lungime de 217 m, va face legătura între Aleea Teișani și breteaua de la Șoseaua de Centură, în dreptul Podului Hobanat, și va traversa calea ferată. Informațiile în articol.

Dezvoltatorul imobiliar al cartierului Greenfield, din nordul Bucureștiului, a anunțat că va investi 2,5 milioane euro pentru construcția drumului, terenul fiind în proprietatea sa.

Dezvoltatorul susține că îl face în 6 luni

„Am semnat autorizația pentru „Acces 2”: o cale reală spre DN1 și Centură. 217 metri de drum, carosabil de 7 metri, trotuare pe ambele părți, benzi de viraj și o trecere peste calea ferată, care leagă Aleea Teișani de strada Horia, Cloșca și Crișan. Dosarul complet fusese depus pe 27 mai. Drumul va fi plătit integral de dezvoltator, așa cum se cuvine”, a anunțat primarul Sectorului 1, George Tuță.

Lucrările vor dura 6 luni, de la momentul începerii, a anunțat dezvoltatorul imobiliar.

„Noua cale de acces va face legătura între cartierul GREENFIELD Băneasa și viitoarea linie de metrou, Magistrala M6, cu acces direct la stația Bruxelles. Drumul va avea 216 metri, o parte carosabilă de 7 metri și trotuare pe ambele sensuri. Lucrările urmează să înceapă imediat după obținerea autorizației de construire și vor dura 6 luni”, anunța dezvoltatorul imobiliar, firma IMPACT Developer & Contractor, în luna mai.

Primarul Sectorului 1, George Tuță, spune că nu va mai autoriza „vecini noi când nu sunt gata cele trei accese” noi pentru cartierul Greenfield.

Accesul în cartier se face pe un drum cu o bandă pe sens

Cartierul Greenfield, construit între Pădurea Băneasa și Șoseaua de Centură, este un exemplu de manual cum un investitor privat construiește un ansamblu de blocuri în câmp, fără căi de acces pe măsura nevoilor. Astfel, pentru un cartier care are peste 7.000 de locuitori, accesul se face pe un drum cu o bandă pe sens, iar intrarea și ieșirea din ansamblul rezidențial este un coșmar, traficul fiind blocat la orele de vârf.

Atât în planul urbanistic prin care a fost aprobat proiectul imobiliar, cât și în 2020investitorul a promis 3 căi noi de acces, menționând că acestea sunt în faza finală de avizare a PUZ-urilor.

prima dintre ele va fi la intersecția Aleii Teișani cu breteaua DN1 și a intersecției acesteia cu Centura Bucureștiului (DNCB);

a doua va fi amplasată în apropierea km 13 al DNCB, în dreptul podului hobanat;

a treia va fi amplasată în zona centrului comercial Greenfield Plaza, mai exact în apropierea km 14 al DNCB.

Dar acestea nu au fost făcute până în prezent.

„Știu prin ce trec oamenii de acolo. Peste 7.000 de locuitori, o singură stradă, o bandă pe sens. Dimineața, coloană. Seara, la fel. Iar în iulie anul trecut, când furtuna a blocat Aleea Teișani, un cartier întreg a rămas ore în șir fără ambulanță și fără pompieri. Un oraș se vede în zilele lui rele, nu în cele bune”, a scris primarul George Tuță pe pagina de Facebook.

Tuță: „Întâi drumurile apoi recepția noilor apartamente”

Edilul spune că s-a ajuns în această situație deoarece cele 3 accese din Planul Urbanistic inițial al proiectului nu au fost făcute.

„A fost un șir de decizii proaste. Ani la rând s-au dat autorizații de construire fără ca accesele din PUZ-ul inițial să fie întâi făcute. S-a lăsat cartierul să crească mai repede decât drumurile lui și e ușor să semnezi pentru un bloc nou, mai greu să răspunzi de el zece ani mai târziu. O parte din greșeală e a administrației. I-am spus investitorului direct cum înțeleg eu responsabilitatea: nu mai autorizez vecini noi până nu sunt gata cele trei accese. Întâi drumurile, apoi recepția noilor apartamente”, a mai scris Tuță.

Drumurile prin Pădurea Băneasa

De-a lungul timpului, dezvoltatorul imobiliar și oamenii de acolo au încercat să obțină accesul prin Pădurea Băneasa.

Începând cu 2010, oamenii au început să folosească drumul de acces între Zoo Băneasa și Aleea Teișani, deși era drum forestier.

În 2007-2008 dezvoltatorul imobiliar a chemat în judecată Romsilva și mai multe autorități ale statului pentru a i se permite accesul în ansamblul rezidențial pe drumul forestier, pe motiv că nu ar fi drum forestier.

Procesul a fost pierdut, iar în februarie 2017 drumul forestier a fost închis.

În 2024, Romsilva și Federația Greenfield Băneasa au semnat un contract care permite deschiderea circulației auto pe un alt drum forestier din Pădurea Băneasa, între Aleea Teișani (Consolight) și Aleea Padina, în schimbul unei taxe de trecere plătite de Fundația Avenor, o organizație cu interese private în zonă, au sesizat activiștii de mediu. În septembrie 2025, drumul a fost deschis circulației, după ce Federația Greenfield și-a asumat public acest lucru, accesul fiind cu barieră, doar pentru locuitorii din cartier.

Romsilva a reziliat, în 2 aprilie 2026, contractul de peaj încheiat cu Federația Greenfield. Romsilva a acordat o perioadă de preaviz de 60 de zile, care a expirat pe 2 iunie. Locuitorii din Greenfield au continuat să circule cu mașinile pe drumul forestier, invocând faptul că au contestat în instanță rezilierea, procesul fiind pe rol. Până la urmă, Rosilva a închis drumul pe 12 iunie, montând o nouă barieră, care să împiedice accesul.