Primăria Sectorului 2 a primit undă verde să-și înființeze o companie de infrastructură și un club sportiv

Pe lângă lucrările și intervențiile de infrastructură în Sectorul 2, noua companie va fi implicată în construirea de noi locuri de parcare, care vor putea fi folosite pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Local, spune primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.

Noua companie pentru lucrări de infrastructură ar urma să fie sub tutela Consiliului Local Sector 2, organizată ca o societate comercială pe acțiuni, iar înființarea acesteia a fost aprobată în ședința de miercuri a Consiliului General București.

„Prin înfiinţarea unei societăți comerciale pe acțiuni, sub tutela Consiliului local al Sectorului 2, se creează premisele dezvoltării unei entități care să poată răspunde mai rapid și mai eficient solicitărilor comunității Sectorului 2, sporind gradul de confort al cetățenilor. Pe lângă lucrările și intervențiile de infrastructură pe raza Sectorului 2, noua entitate va fi implicată în construirea de noi locuri de parcare pe raza sectorului, care vor fi exploatate pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Local”, argumentează primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, în referatul de aprobare a hotărârii unde cere acordul Consiliului General de a înființa compania.

Înființarea companiei municipale a generat contre între consilierii generali.

Dragoș Radu, consilier general USR, a spus că nu vede oportunitatea înființării unei astfel de companii.

„În ceea ce privește companiile municipale, USR nu și-a schimbat părerea. În continuare nu vedem oportună înființarea unor companii municipale. Pare mai degrabă o modalitate de a ocoli reducerea aparatului, pe care toate primăriile o fac, iar primarul Sectorului 2 pare că nu face asta”, a spus consilierul USR în timpul ședinței.

Consilierul general de la USR Cristian Didiță a acuzat că această companie este înființată pentru a angaja persoanele disponibilizate de la Primărie.

„Domnul Hopincă are controlul de facto pe Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane. De ce are nevoie de două companii de construcții? Asta ar fi fost simpatic dacă venea cineva de la Sectorul 2 să ne explice. Doi la mână, Sectorul 2 are acorduri cadru aproape pe toate domeniile de construcții posibile și imposibile. Deci ce eficiență administrativă îi va oferi încă o nouă companie? Se înființează această companie ca să ofere locuri de muncă pentru niște oameni care acum își vor pierde postul din Primărie, în urma reorganizării”, a declarat Didiță.

Adrian Vigheciu, consilier general PSD, i-a răspuns că sunt mai multe sectoare care au astfel de companii și este decizia lor dacă au sau nu au nevoie de ele.

„În momentul de față, toate sectoarele Bucureștiului au companii operaționale – de la compania de salubrizare din Sectorul 1, până la compania de proiectare din Sectorul 6. Și cred că este apanajul Consiliului Local la fiecare sector să aprecieze dacă acest lucru este mai mult sau mai puțin util. Sunt foarte convins că știind aparatul de la Sectorul 2, vor face lucruri bune pentru cetățenii de acolo prin operaționalizarea acestei companii”, a declarat Vigheciu.

„Tind să cred după atâția ani că doamna Gabriela Firea a fost vizionară în momentul în care a dezvoltat zona administrației prin înființarea companiilor municipale. Pentru că ne trezim în 2026 cu model replicat la nivel de sector”, a spus, la rândul său, Răzvan Nițu, consilier general PUSL.

Bogdan Ion Jelea, consilier general PSD, a spus că înainte de Gabriela Firea Ilie Bolojan a înființat companii municipale la Oradea: „Vreau să spun că, încă mult înaintea doamnei Firea a existat un alt mare vizionar și gânditor care dinainte ca domnul Boc să fie primar la Cluj, domnul Ilie Bolojan înființa companii municipale încă din anul 2008, când a fost ales primar al acelui municipiu”.

În ședința de miercuri, CGMB a aprobat și solicitarea Primăriei conduse de Rareș Hopincă de a înființa un club sportiv care să administreze infrastructura sportivă pe care urmează să o preia Primăria Sectorului 2, de exemplu cele trei bazine de înot de la Gara de Est și Clubul Olimpia.

De-a lungul timpului, Consiliul Local al Sectorului 2 a adoptat mai multe hotărâri pentru a prelua în administrare de la Ministerul Educației structuri sportive din sector, însă procedura nu a fost finalizată.

Primarul Rareș Hopincă motivează că înființarea acestui club sportiv va grăbi procedura de preluare.

„Deşi aceste hotărâri au creat cadrul juridic necesar, până în prezent, procesul de preluare a structurilor sportive la care facem referire nu a fost finalizat, din cauza faptului că procedurile administrative şi de inventariere patrimonială sunt în curs de derulare şi necesită termene ample şi acţiuni suplimentare, având în vedere complexitatea demersurilor. Acest context generează o întârziere nejustificată în asigurarea accesului la activități și facilități sportive pentru copiii și tinerii din Sectorul 2.

Sectorul 2 a realizat în ultimii ani mai multe investiții în baze sportive, terenuri și săli de sport școlare. Cu toate acestea, fără existența unui club sportiv propriu, infrastructura existentă nu este utilizată la capacitate maximă și nu există o coordonare unitară a programelor sportive”, spune Hopincă în proiectul de hotărâre aprobat miercuri de CGMB.