Primăria Sectorului 3 a autorizat mai multe blocuri pe locul unde a fost aprobată amenajarea Parcului Pallady 

Primăria Sectorului 3 a dat mai multe autorizații de construire pentru blocuri de 4 etaje, pe locul unui parc pe care tot autoritățile publice l-au aprobat, spun cetățenii din Grupul de Inițiativă Civică Pallady.

În luna iulie, Consiliul Local Sector 3 a aprobat amenajarea unui parc pe 2,6 ha, în zona Pallady. Primăria Sectorului 3 a emis patru autorizații de construire, pentru blocuri.

Parcul care ar urma să fie amenajat în zona Drumul Gura Crivățului – Theodor Pallady. Parcul este un proiect inițiat de consilierii PSD, la cererea locuitorilor din zonă.

„Se solicită Consiliului General al Municipiului București acordul pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare Parc Pallady” – parc public cu acces nelimitat, spaţiu verde public şi funcţiuni mixte aferente (amenajare spaţiu verde, lărgirea drumurilor, trotuare, locuri de parcare, rețele edilitare/canalizare şi alte lucrări tehnico- edilitare necesare) -, situate în zona Drumul Gura Crivățului – Theodor Pallady, Sector 3, în suprafaţă totală de 24.621 mp (2,46 ha)”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat în luna iulie, de toate grupurile politice din Consiliul Local Sector 3.

„4 autorizații și minim 4 blocuri”

Cetățenii au sesizat însă apariția unor alte documente.

„Încă două autorizații de construcție emise de Primaria Sectorului 3 au răsărit azi pe mult doritul parc de pe Drumul Gura Crivățului. In total, 4 autorizații si minim 4 blocuri. Ca doar asa se fac parcurile, cu blocuri, nu cu copaci. Imaginile vorbesc de la sine”, a su scris cetățenii pe pagina de Facebook a grupului de inițiativă civică. Autorizațiile au fost emise după aprobarea hotărârii Consiliului Local Sector 3.

Autorizație de costrucție de imobil pe spațiul promis pentru parc. Foto: Grupul de inițiativă civică Pallady

Reprezentanți ai PNL și USR Sector 3 au făcut, marți, o conferință de presă despre situația parcului.

„Locuitorii cartierului Pallady au nevoie de spații verzi și pentru acest lucru, pe 15 iulie anul acesta, a fost aprobată, în unanimitate, în Consiliul Local o decizie prin care acest teren trebuia să fie propus către Consiliul General pentru expropriere, pentru a face parc. Iată, n-a trecut decât o lună, în august, s-au emis autorizații de construcție și recent a început un șantier în spate. După cum vedeți, sunt utilaje care deja construiesc betoane, blocuri pe terenul care era propus pentru parc”, a declarat în cadrul conferinței Dragoș Pâslaru, președintele PNL Sector 3.

Judele, USR: întrebări pentru Robert Negoiță

Acesta a cerut primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, explicații de ce a autorizat blocuri acolo deși Consiliul Local a aprobat să se facă parc.

Lucian Judele, președintele USR Sector 3, a acuzat că primarul Robert Negoiță tace vizavi de subiect.

„Domnul Robert Negoiță are opinii despre absolut orice, începând de la cum ar trebui să fie guvernată țara, până la câte grade ar trebui să stăm în casă sau cu câți lei ar trebui să supraviețuim într-o zi, dar despre parcul care pare că nu va mai fi un parc, nu are absolut nicio opinie, deși este singurul care ar trebui să o aibă”, a declarat Judele.

Moldoveanu, PNL: Din 25.000 de mp de parc, pe 5 mp sunt șantiere pentru blocuri

Liderul consilierilor locali PNL, Cătălin Moldoveanu, spune că două autorizații de construire au fost date chiar cu câteva zile înainte să fie aprobat proiectul, iar două în august.

„Pe 30 iunie, direcția de specialitate din Primăria Sectorului 3 a emis un referat de specialitate prin care a fost de acord cu proiectul propus pentru înființarea unui parc aici. Pe 15 iulie a intrat în Consiliul Local și a fost votat, doar că mai înainte de a fi aprobat, pe 17 iuniem erau deja emise două autorizații de construire. Apoi, după ce proiectul a fost emis, în 11 august, au mai fost emise încă două autorizații de construire”, a explicat Cătălin Moldoveanu.

Astfel, din terenul 25.000 de metri pătrați, cât trebuia să fie parc, pe 5.000 de metri pătrați sunt șantiere pentru blocuri.

„Din punctul meu de vedere, sunt două posibile explicații. Ori este un haos administrativ foarte mare în Primărie și angajați în aceeași direcție nu știu că au fost date autorizații și apoi emit un raport de specialitate favorabil, ori au fost emise autorizațiile de construire tocmai pentru că a prețul terenului să poată să crească”, a explicat Moldoveanu.

Cetățean: „Am fost mințiți”

Acesta este de părere că în momentul de față nu se mai poate expropria toată suprafața propusă pentru parc.

Cetățenii care au militat ca aici să fie parc spun că „au fost mințiți”.

„ Au fost emise niște autorizații de construcție care au apărut pe site, dar fără adresă, ca să nu le vadă cine trebuie. Mai nou aflăm că se poate face un bloc de cinci etaje, nu de patru, cum apare aici pe autorizație. Ne iau tot soarele, nu mai avem spațiul verde absolut deloc, bloc în spate, bloc în față”, a declarat Alexandru Agafiței, locuitor din zonă, prezent la conferința de presă.

„Deci este foarte, foarte rău pentru noi. Cel mai rău este că am fost mințiți, PSD-ul, ca de obicei, ne-a promis ceva și nu se întâmplă”.

Cocoș, viceprimar PSD: Nu știm dacă inițiativa va fi aprobată de Consiliul General

Contactați de HotNews. Reprezentanții Primăriei Sectorului 3 spun că terenurile pe care au emis autorizațiile de construire sunt proprietate privată, iar în absența unei hotărâri de Consiliu General de expropriere, nu puteau refuza autorizarea construcțiilor.

„Grupul PSD a avut o inițiativă ca pe terenul respectiv să se facă parc. Inițiativa a trecut în Consiliul Local, trebuie să ajungă în Consiliul General. Mai sunt demersuri de făcut, dar până nu avem ceva clar și până nu știm, inclusiv dacă cei de la Primăria Capitalei, Consiliul General, ne aprobă ideea noastră de inițiativă, nu avem legal cum să îngrădim dreptul la proprietate”, a explicat Adrian Cocoș, viceprimar și consilier PSD.

Viceprimarul spune că Primăria Capitalei încă nu le-a dat un răspuns dacă va demara procedura de expropriere.

„Cei de la Primăria Capitale încă nu ne-au dat niciun răspuns. Proiectul a fost votat, a ajuns la Primăria Capitalei, doar că cei de acolo, ca să poată face și raportul de specialitate, ne-au cerut câteva chestii pe care mai trebuie să le facem, de exemplu o expertiză”, a explicat viceprimarul.

„O să reanalizăm”

Întrebat dacă se mai pot face exproprieri în situația în care lucrările avansează și apar blocuri, viceprimarul spune că va face o analiză.

„În momentul în care noi am avut această inițiativă, șantierul nu exista pe locul respectiv. Acum probabil că o să reanalizăm, să vedem care este situația și ce putem face ca să se poată întâmpla și acest proiect. ”, a explicat viceprimarul.

Întrebat cum răspunde acuzațiilor că Primăria a emis aceste autorizații pentru a crește valoarea pe care o primesc cei expropriați, viceprimarul spune că „este o absurditate”.

„Noi nu cunoaștem proprietarul respectiv, nu există așa ceva”, a declarat Cocoș.