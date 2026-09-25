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Pe gardul șantierului din zona Pallady au fost puse autorizații pentru construcția de imobile. Foto: Grupul de inițiativă civică Pallady
Actualitate

Primăria Sectorului 3 a autorizat mai multe blocuri pe locul unde a fost aprobată amenajarea Parcului Pallady 

Catiușa Ivanov
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În luna iulie, Consiliul Local Sector 3 a aprobat amenajarea unui parc pe 2,6 ha, în zona Pallady. Primăria Sectorului 3 a emis patru autorizații de construire, pentru blocuri.

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Primăria Sectorului 3 a dat mai multe autorizații de construire pentru blocuri de 4 etaje, pe locul unui parc pe care tot autoritățile publice l-au aprobat, spun cetățenii din Grupul de Inițiativă Civică Pallady. 