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Actualitate

Primăria Sectorului 6 vrea să meargă mai departe cu proiectul blocat de Nicușor Dan, pentru că „aduce trafic în centru”. Ce spun experți pe mobilitate despre demers 

Catiușa Ivanov
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Consiliul Local Sector 6 a aprobat recent asocierea cu Primăria Capitalei și realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru străpungerea Ciurel și construirea unui drum până la Șoseaua de Centură. Nu este prima oară când acest proiect este în atenție, aici fiind realizat „cel mai scump viraj la stânga din istorie”. Însă cât de benefic poate noul proiect să fie pentru traficul din București? 

  • „Trebuie să venim cu variante prin care să dăm alternative traficului pentru ieșirea spre A1”, a spus primarul interimar al Sectorului 6, în dialogul cu HotNews. El a explicat și ce modificări au apărut în proiect 
  • Mihaela Negulescu, profesor, arhitect și coordonatoare masterului de „Mobilitate urbană” la Facultatea de Urbanism, explică ce crede că lipsește în zonă pentru a îmbunătăți traficul
  • În timp ce Tudor Măcicășan, expert pe mobilitate urbană și fostul consilier pe probleme de trafic al fostului primar Nicușor Dan, spune în ce formă poate aduce construcția efecte benefice. 
  • „Ne-am opus întotdeauna acelei străpungeri”, spune pentru HotNews și președintele EcoCivica, Dan Trifu, care motivează poziția fundației. 

Pasajul Ciurel a fost început de primarul Sorin Oprescu, fiind finalizat în 2020 de Gabriela Firea. Pentru construirea lui Primăria Capitalei au fost cheltuiți 240 milioane de lei. 