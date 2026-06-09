Primark a deschis un nou magazin în România și anunță planurile pentru încă unul într-un mare mall din București

Retailerul internaţional de modă Primark a deschis, marți, cel de-al cincilea magazin în România, la aproape trei ani după ce a intrat pe piață locală.

Magazinul a fost inaugurat la ElectroPutere Mall din municipiul Craiova, printr-o investiție de 10 milioane de euro, susține compania.

Compania a anunțat tot astăzi și un al treilea magazin în București, care va fi deschis în Sun Plaza din București în următorul an financiar (septembrie 2026 – septembrie 2027), ajungând astfel la un total de nouă magazine în România.

Potrivit companiei, magazinul din Bănie are o suprafață de peste 3.000 de mp, desfășurată pe un singur nivel, și „aduce în România o nouă identitate vizuală pentru Primark: vitrine generoase, panouri luminoase și ecrane digitale pun în valoare cele mai recente colecții”.

În prezent, Primark operează cinci magazine în România: două în București (AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre) și câte unul în Iulius Mall Timișoara, VIVO! Cluj-Napoca și acum ElectroPutere Mall Craiova, care a fost construit pe platforma fostei uzine Electroputere.

Primark are în plan să deschidă câte un magazin în Iași, Sibiu și Bacău până la finalul anului 2026, potrivit Profit.ro.

Primark a fost fondat în Irlanda în 1969, azi fiind un retailer internațional de modă, cu peste 480 de magazine în 19 țări din Europa și SUA.