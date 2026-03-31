Primarul Aradului propune un tarif unic de 1 leu / 24 de ore pentru călătoriile cu transportul public în oraș

Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad, a anunțat marți într-o conferinţă de presă, că are pregătit un proiect de hotărâre prin care propune introducerea unui tarif unic de 1 leu pentru un tichet de călătorie valabil 24 de ore pe toate liniile de transport public din municipiu, relatează Aradon.

Primarul liberal a spus că a venit cu propunerea în contextul creșterii semnificative a prețurilor la carburanți, dar și ca parte a strategiei municipalității de a încuraja utilizarea transportului public, în special a tramvaielor și autobuzelor electrice, în detrimentul transportului individual.

„Mi-am dorit să avem un transport public gratuit, însă legislația actuală nu permite autorităților locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor. În aceste condiții, până vom avea o legislatie corespunzătoare, propun o soluție alternativă și anume un tarif de 1 leu pe 24 de ore pentru toți cetățenii”, a declarat primarul Călin Bibarț.

El a precizat că tariful de un leu este cu TVA-ul inclus în el.

Proiectul de hotărâre urmează să fie publicat miercuri la transparență decizională, apoi transmis pentru obținerea avizelor necesare de la instituțiile competente, respectiv Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Ulterior, va fi supus dezbaterii publice și aprobării Consiliului Local Municipal, precum și celorlalte unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport.

Implementarea măsurii ar putea dura o lună și jumătate, maximum două luni, în funcție de durata procedurilor de avizare.