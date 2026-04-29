Primarul „bolojenist” din PSD: „Nu va fi nicio surpriză, câștigă câștigătorii PSD și AUR”. El vede „o singură variantă de guvern”

Primarul din Buzău, social-democratul Constantin Toma, consideră că, „din păcate, sunt toate șansele ca Ilie Bolojan să plece” după moțiunea de cenzură PSD-AUR și spune că „este evidentă singura variantă tehnică de guvernare” – o alianță între PSD și AUR, cu premier de la PSD, partidul care „a declanșat această nenorocire”.

Constantin Toma este un susținător declarat al premierului Ilie Bolojan, fiind numit de conducerea PSD drept „bolojenistul nostru”.

„În momentul ăsta există o singură soluție – un guvern PSD-AUR”

Toma spune că, cel mai probabil, premierul Ilie Bolojan va fi demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR și semnată de 253 de parlamentari.

„Nu va fi nicio surpriză, câștigă câștigătorii PSD și AUR. Din păcate, sunt toate șansele ca Ilie Bolojan să plece. În momentul ăsta există o singură soluție, un guvern PSD-AUR, nu există altă variantă. În momentul în care PNL și USR evită să intre în guvern și nu au cum să intre, este evidentă singura variată tehnică PSD-AUR. Sunt social-democrat, dar nu sunt de acord cu treaba asta”, a declarat miercuri, pentru Agerpres, primarul PSD Constantin Toma.

În opinia sa, ar fi o greșeală numirea unui premier tehnocrat.

„Este incredibil, sunt comentarii legate de faptul că PSD ar dori un premier tehnocrat, dar un tehnocrat ar fi o marionetă în condițiile astea în care trebuie luate măsuri dure și trebuie să ai o susținere puternică în Parlament.

Trebuie să fie luate decizii grele în continuare, cheltuielile trebuie să scadă în continuare în zona bugetară, pentru că, indiferent ce guvern va fi la putere, trebuie să îndeplinească niște obligații față de Comisia Europeană și față de creditorii internaționali, legat de 6,2% deficit bugetar în acest an. PSD a declanșat această nenorocire, trebuie să o ducă la capăt și în mod normal premierul ar trebui să fie de la PSD, dacă pică Bolojan. Să își asume măsurile dure care trebuie luate în continuare“, a adăugat Toma.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR, intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, va fi dezbătută și votată în 5 mai.