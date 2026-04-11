Primarul Capitalei, despre Parcul Herăstrău: „Nu este bine/ O cacofonie ridicolă de mobilier urban”. Care sunt planurile lui Ciucu

Primarul general Ciprian Ciucu a afirmat că va organiza în curând o dezbatere privind Parcul Herăstrău, el schițând acțiunile pe care le preconizează pentru cel mai mare parc din București până la finele mandatului.

„Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine. A suferit de curând ceva reparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar nu este suficient. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriș, oamenii le ocolesc. Herăstrăul, de care pe toți ne leagă amintiri frumoase, are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci și vreo 3 de stâlpi de iluminat), cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni)”, a scris Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook, menționând apoi și alte probleme pe care le are parcul.

Primarul anunță că va avea trei priorități în ce privește Herăstrăul: un studiu în urma căruia să fie redefinite și reintegrate funcțiunile (teatrul de vară, debarcaderul, grădina japoneză, pump track etc.), instalarea unui singur tip de mobilier și îmbunătățirea materialului arboricol, precum și readucerea în proprietatea Municipului București a terenurilor „furate” din parc.

„Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine și curățenie. Pentru studii amănunțite, proiectare și avize (cultură, mediu etc.) și autorizații am nevoie circa 2 ani (…) Până atunci vom fi pus malurile în siguranță (am semnat de curând autorizația de construire) și vom avea proiectarea pentru aleile și pistele de biciclete de pe maluri”, a precizat primarul Capitalei.

Ciucu a spus că, în aproximativ o lună va organiza o dezbatere în parc cu privire la ce va urma cu privire la refacerea parcului.