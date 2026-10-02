Primarul Ciucu vrea interzicerea mașinilor poluante în centrul Bucureștiului de la anul. Când vor fi valabile restricțiile în toată Capitala

În perioada 2027-2028 restricțiile vor fi aplicate pentru mașinile non-euro.

Începând cu 1 noiembrie 2027, timp de 5 ani, vor fi eliminate progresiv mașinile vechi, poluante, mai întâi din zona centrală a Bucureștiului, apoi cu extindere în tot orașul, a anunțat vineri, primarul general, Ciprian Ciucu. Nici mașinile euro 5 nu vor mai avea voie să circule în centrul orașului din 2032.

Cine și de când e vizat de restricții

De la 1 noiembrie 2027 va fi restricționat accesul mașinilor non-euro în zona centrală. Sunt vizate 80.507 autoturisme (3%), fabricate înainte de anul 1991.

De la 1 noiembrie 2028, mașinile non-euro nu vor mai putea circula deloc în București, iar cele Euro1 nu vor mai avea voie în centrul orașului. Este vorba despre 1.764 de mașini Euro 1, fabricate înainte de 1995.

De la 1 noiembrie 2029, propunerea este ca Euro 1 să nu mai poată circula deloc în București, iar pentru Euro 2 accesul să fie interzis în zona centrală. Vorbim de 86.828 mașini, fabricate înainte de 1999. Vorbim despre 86.828 mașini Euro 2, fabricate înainte de 1999.

De la 1 noiembrie 2030, propunerea este ca nici Euro 2 să nu mai poată circula deloc în București, iar pentru Euro 3 accesul să fie interzis în zona centrală. Este vorba despre 292.152 de mașini Euro 3, fabricate în anii 2000-2004.

De la 1 noiembrie 2031, mașinile non-euro, euro 1, 2 nu vor mai avea voie deloc să circule în oraș, iar euro 4, alături de Euro 3, nu vor mai avea voie în centru. În București sunt înmatriculate 835.856 de autoturisme Euro 4.

Din 2032, în zona centrală nu ar mai avea voie nici mașinile Euro 5. Este vorba despre 426.689 autoturisme. Tot din 2032 nu vor mai avea voie să circule în București nici mașinile Euro 3.

Câte mașini sunt înmatriculate în București li Ilfov

În București și Ilfov sunt înmatriculate 2.867.404 de mașini, conform datelor RAR din 2025.

„Din acestea, aproape 1,3 milioane sunt vechi și poluante. 461.251de mașini au între 22 și 35 de ani, sunt Non Euro, Euro 1, 2 și 3. 835.856 au între 17 și 21 ani – sunt Euro 4”, a declarat Ciucu.

Propunerea trebuie aprobată de Consiliul General.

Primarul general a explicat că principalele surse de poluare sunt traficul și încălzirea rezidențială.

Potrivit Legii 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă, Bucureștiul are obligația instituirii unei Zone cu Nivel Scăzut de Emisii (ZNSE), pentru limitarea emisiilor provenite din transportul rutier și îmbunătățirea calității aerului.

Și Gabriela Firea a încercat să restricționeze accesul mașinilor poluante în centrul orașului

În octombrie 2019, în mandatul Gabrielei Firea, Consiliul General a aprobat introducerea vinietei Oxigen din 2020 pentru mașinile sub Euro 4, și interzicerea accesului mașinilor Non-Euro-Euro 3 în centrul orașului.

Potrivit proiectului de hotărâre adoptat la vremea respectivă, începând cu data de 01.01.2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mică de 5 tone pe arterele din Bucureşti trebuia restricționat zilnic, de luni pană vineri, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul 07:00-22:00:

pentru mașinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 și Euro 6, accesul fără restricții pe toate arterele;

pentru cele cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4, accesul era permis pe toate străzile municipiului Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen; Restricția pentru Euro 4 se aproba din 2021.

pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2, accesul era interzis în Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen

Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta propusă era de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 – 5 lei pe zi. Șoferii care nu avea vinieta corespunzătoare erau fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei.

Se definea Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) în perimetrul delimitat de: P-ța Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – şos. Ştefan cel Mare str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian bd. Nerva Traian – bd. Gheorghe Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti – str. Mitropolit Nifon- bd. Libertății – Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor șos.Cotroceni -spl. Independentei – str. Știrbei Vodă – str. Berzei str. Buzeşti -p-ta Victoriei.

În februarie 2020, Gabriela Firea a anunțat că renunță la Vinieta Oxigen și la restricțiile de acces în centrul orașului pentru mașinile poluante. Decizia a fost luată după ce a făcut în grabă, cu câteva luni înainte de alegeri, un sondaj în care bucureștenii au fost întrebați dacă doresc să fie taxați, iar aceștia au spus că nu.