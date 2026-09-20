Primarul din Caracal demisionează, după ce a trecut printr-o operație pe creier: „Recomandarea medicilor este categorică”

Ion Doldurea, aflat al doilea mandat de primar în Caracal, a anunțat că a decis să demisioneze din funcția de primar al municipiului, ca urmare a recomandărilor făcute de medici după o intervenție chirurgicală pe creier.

Într-o postare duminică pe Facebook, edilul PSD din Caracal a declarat că a luat „astăzi una din cele mai dificile decizii” din viața sa, „cauzată de un eveniment nefericit”.

„Cu șase luni în urmă, deplasându-mă spre București, mașina în care mă aflam a fost lovită în spate de un tir. În urma acestui accident rutier am fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge ce s-a format în urma loviturii”, a scris Ion Doldurea.

„Recomandările medicilor au fost tranșante”

Ion Doldurea spune că a încercat să continue să își exercite funcția chiar dacă „încă de la început recomandările medicilor au fost tranşante, în sensul evitării stresului și oboselii”.

„Din păcate toate aceste probleme medicale, care s-au manifestat în ultima perioadă, fac imposibilă implicarea mea la capacitate maximă în actul administrativ. Ca urmare a ultimei evaluări medicale recente, recomandarea medicilor este categorică: fără stres, fără emoții, fără efort!”, a adăugat primarul social-democrat.

El a precizat că atribuțiile de primar vor fi preluate de viceprimarul Laurențiu Pătran.

„Atribuțiile de primar vor fi preluate de un om în care eu am totală încredere, un colaborator alături de care am lucrat și pe care îl cunosc de foarte mulți ani: viceprimarul Laurenţiu Pătran. Voi rămâne alături de el cu experiența, sfaturile și dragostea mea pentru Caracal”, a adăugat Doldurea.

Suspendat din PSD după exploziile de la Crevedia

Ion Doldurea, al cărui fiu deținea stația respectivă, a fost suspendat din PSD după exploziile de la depozitul GPL din Crevedia în 26 august 2023, soldate cu moartea a șase persoane și rănirea altor 56, potrivit Europa Liberă România.

După o scurtă perioadă de suspendare, Doldurea a revenit în PSD, iar în iunie 2024 a câștigat un nou mandat de primar al municipiului Caracal, a scris News.ro.

El era primar în Caracal din 2020.