Primarul Slatinei, despre eșalonarea plăților prin Anghel Saligny: „Dacă e nevoie, mă lupt cu Bolojan, Nicușor Dan și Grindeanu”

Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privința programului Anghel Saligny, arătând că se va „lupta” pentru continuarea finanțării proiectelor.

„Eu am fost ales de slătineni să îi conduc și să mă lupt pentru ei cu oricine este nevoie. Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan. Dacă este nevoie, mă lupt cu Nicușor Dan, căruia i-am câștigat turul doi la Slatina. Și dacă este nevoie, mă lupt și cu Grindeanu. Eu merg la război cu oricine pentru Slatina și pentru slătineni. Nu este normal să ne fie tăiate fondurile, iar noi să mergem acasă și să punem lacătul pe oraș, pe Slatina”, a declarat joi, pentru Agerpres, primarul Mario De Mezzo.

Proiectele finanțate prin PNRR, Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, Programul național de dezvoltare locală și Programul național de construcții vor fi limitate, potrivit unui proiect de act normativ aflat pe masa Guvernului, în ședința de joi.

Pe scurt, nu vor mai putea fi încheiate noi contracte de finanțare.

Legat de programul Anghel Saligny, premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că vor fi schimbări și în ceea ce privește contractele aflate în derulare. Plățile pentru acestea vor fi eșalonate pe trei ani.

„Imaginați-vă că am avut mii de contracte în fiecare localitate aproape și am avut și avem semnate contracte de aproximativ 52 de miliarde de lei, dintre care s-au dat în plată aproape jumătate, peste 20 de miliarde. Și atunci, practic în fiecare localitate din România, din bani guvernamentali se face câte ceva. Anul acesta nu vom mai semna contracte noi. Nu mai avem această posibilitate. Iar contractele care sunt astăzi în plată, vor fi eșalonate în următorii 3 ani de zile”, a declarat Ilie Bolojan.