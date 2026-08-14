Primele concluzii despre incidentul în care un pasager era să fie aspirat pe geam în timpul unui zbor Ryanair

Fragmente desprinse de la motorul avionului au spart un geam al cabinei și au dus la aspirarea capului și a umărului drept al unui bărbat, a desscoperit Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din SUA, într-un raport preliminar citat de BBC și Associated Press.

Incidentul a avut loc pe 10 iulie la bordul unei aeronave Boeing 737-800 a companiei Ryanair care efectua o cursă din orașul grecesc Salonic către Memmingen, în Germania.

Ljubisa Karović, un cetățean sârb de 61 de ani, a fost grav rănit în urma incidentului. Soția sa a declarat ulterior pentru BBC Serbia că ea și alți doi pasageri l-au ținut de picioare timp de câteva minute pentru a nu fi aspirat complet.

În urma anchetei, NTSB a declarat că zborul de la Salonic la Memmingen „a suferit o defecțiune de tip FBO (fan-blade-out) la elicea motorului nr. 2 (drept) în timpul urcării”. Un incident de tip FBO reprezintă o defecțiune gravă a unui motor cu reacție, în care o pală a ventilatorului se desprinde de rotorul central în timpul zborului.

„Echipajul a decis să se întoarcă la SKG (Aeroportul Internațional din Salonic), unde a efectuat o aterizare fără incidente”, precizează NTSB.

Autoritățile elene au „delegat integral ancheta” către specialiștii americani de la NTSB în zilele care au urmat incidentului.

Filmul incidentului

Raportul americanilor a prezentat în detaliu cronologia evenimentelor relatată de echipajul de zbor, care a declarat că a primit o alertă privind „vibrații puternice” la motor în timpul urcării.

Ca răspuns, aceștia au redus puterea motorului și au efectuat o serie de verificări. Când vibrațiile au încetat, echipajul a continuat urcarea pe pilot automat.

Însă vibrațiile motorului au crescut din nou, iar echipajul a auzit o explozie puternică, ceea ce i-a determinat să declare o situație de urgență și să înceapă coborârea.

Însoțitorii de zbor au raportat că au auzit și au simțit vibrațiile și că au văzut puțin fum înainte ca măștile de oxigen să cadă.

Un însoțitor de zbor a declarat că a observat apoi pasageri care cereau ajutor după ce un pasager a rămas „parțial blocat într-un geam avariat al cabinei”.

Motorul fusese supus unor inspecții cu ultrasunete în luna mai a acestui an, fără a se constata vreo defecțiune, se precizează în raport.

Jeff Guzzetti, un fost specialist al NTSB și al Administrației Federale a Aviației (FAA) care a analizat raportul preliminar, a declarat pentru Associated Press că lucrările de întreținere obligatorii par să fi fost efectuate la termen. Anchetatorii vor examina acum modul în care au fost efectuate inspecțiile și dacă presupusele coliziuni anterioare cu păsări au contribuit la apariția unor avarii preexistente.

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a spus anterior că este posibil ca incidentul să aibă drept cauză o „avarie provocată de un obiect străin” la unul dintre motoare. Ryanair a declarat joi că nu va face alte comentarii până la finalizarea anchetei NTSB. Boeing și CFM International, producătorul de motoare, au declarat că oferă sprijin în cadrul anchetei.

Aeronava era operată de Malta Air, o filială a Ryanair.