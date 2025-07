Primele declarații ale lui Piedone, după ce a fost ridicat de pe litoral și adus la percheziții. „Nu ascund că proprietarul hotelului îmi e prieten. Nu am făcut trafic de influență”

Cristian Popescu Piedone a ajuns la locuința sa din Bragadiru, județul Ilfov, pentru a asista la pechezițiile procurorilor DNA din dosarul de corupție.

El este bănuit că l-a informat pe patronul hotelului Intenrațional din Sinaia înainte de un control, conform surselor judiciare citate de G4Media. Este vorba despre Hotelul Internațional din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, fost șef al Autorității de Supraveghere Financiar

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai, când a fost comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru”, a declarat Piedone jurnaliștilor aflați la poarte casei sale, înainte de a asista la percheziții.

Șeful ANPC a susținut că nu a comis nicio infracțiune și că prin controalele sale „ a deranjat”.

„Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți. Nu am vrut decât să-mi fac datoria și o voi face înainte, voi demonstra prezumția mea de vinovăție care există acum. Nu există dovadă, există presupuneri”, a mai spus fostul primar al Sectorului 5.

Piedone a publicat un clip video pe TikTok din timpul controlului făcut în luna martie la Hotel Internațional din Sinaia.

Inregistrarea în care spunea că locația „merită 4 stele” a strâns peste 200.000 de aprecieri. Șeful ANPC s-a filmat în timp ce a verificat camerele, unde a lăudat prosoapele și cum erau făcute paturile, dar și bucătăria.

„Am fost astăzi la mai multe hoteluri de pe Valea Prahova și în județul Brașov”, spune Piedone în filmare.

Anunț oficial de la DNA. „Fapte de corupție”

Procurorii anticorupție fac percheziții marți dimineață la adrese din Ilfov și Prahova, inclusiv la casa șefului ANPC, Cristian Popescu Piedone, potrivit surselor citate de G4Media, TVR Info și Digi 24.

DNA a transmis un comunicat oficial, în care nu îl numește pe șeful ANPC, în care precizează că perchezițiile de marți vizează suspiciuni privind unor fapte de corupție.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.



În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis oficial Direcția Națională Anticorupție.