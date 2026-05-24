Primele detalii din acordul pe care sunt pe cale să-l semneze SUA și Iranul: Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă / Ce oferă la schimb americanii

Statele Unite și Iranul sunt pe punctul de a semna un acord care prevede prelungirea cu 60 de zile a armistițiului, perioadă în care Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, Iranul va putea să-și vândă liber petrolul și ar avea loc negocieri privind limitarea programului nuclear iranian, potrivit dezvăluirilor făcute de un oficial american pentru Axios.

Conform informațiilor publicației americane, în perioada de 60 de zile, Ormuz va fi deschisă fără taxe de trecere, iar Iranul va fi de acord să îndepărteze minele pe care le-a amplasat în Strâmtoare pentru a permite navelor să treacă liber, notează Reuters.

În schimb, ca parte a acordului propus, SUA va ridica blocada asupra porturilor iraniene și ar acorda unele derogări de la sancțiuni pentru a permite Iranului să vândă petrol în mod liber.

Proiectul de acord include, de asemenea, angajamente din partea Iranului de a nu urmări niciodată obținerea de arme nucleare și de a negocia suspendarea programului său de îmbogățire a uraniului și eliminarea stocului său de uraniu puternic îmbogățit.

Iranul a dat SUA, prin intermediul mediatorilor, angajamente verbale cu privire la amploarea concesiilor pe care este dispus să le facă în ceea ce privește suspendarea îmbogățirii și renunțarea la materialul nuclear, au declarat două surse pentru Axios.

SUA ar fi de acord, de asemenea, să negocieze ridicarea sancțiunilor și deblocarea fondurilor iraniene în perioada de 60 de zile.

Ce spun agențiile de presă iraniene

Potrivit agenției iraniene de știri Fars, proiectul de memorandum de înțelegere (MOU) dintre Teheran și SUA stipulează că Statele Unite și aliații săi nu vor ataca Iranul sau pe aliații săi.

În contrapartidă, Teheranul se angajează să nu lanseze nicio lovitură militară preventivă asupra americannilor sau aliaților lor.

De asemenea, o altă agenție de știri iranienă, Tasnim, draftul de memorandul prevede că Washingtonul va ridica sancțiunile aplicate petrolului iranian. Potrivit acesteia, Iranul nu a acceptat încă nicio acțiune în dosarul nuclear, ci va fi stabilită o perioadă de 60 de zile pentru discuții privind programul nuclear.

Proiectul de MOU subliniază și oprirea războiului pe toate fronturile, inclusiv Libanul, unde Israelul trebuie să oprească ostilitățile.

Trump: Acordul a fost „în mare parte negociat”

Un memorandum de înțelegere „în mare parte negociat” privind un acord de pace cu Iranul ar duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat sâmbătă noapte președintele american Donald Trump, potrivit Reuters.

Trump a afirmat pe rețelele de socializare că acordul în curs de negociere ar redeschide strâmtoarea, pasajul maritim vital a cărui închidere a dat peste cap piețele energetice globale de când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie. El nu a precizat ce altceva ar mai fi inclus în acord.

„Aspectele finale și detaliile acordului sunt în prezent discutate și vor fi anunțate în scurt timp”, a scris Trump pe Truth Social.