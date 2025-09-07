Primele imagini cu eclipsa totală de Lună văzută din România. Până când se observă „Luna sângerie”

O eclipsă totală de Lună este vizibilă duminică seară în România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică.

Bucureștenii stau la coadă la Observatorul Astronomic din București pentru a vedea evenimentul unic, potrivit imaginilor difuzate de Digi 24.

Observatorul Astronomic din București a anunțat că va fi deschis între orele 20:00 – 24:00.

Eclipsa totală de Lună este vizibilă din Capitală, potrivit imaginilor primite de redacție.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului de duminică, 7 septembrie, este totalitatea – perioada în care Luna se va afla în umbra planetei noastre şi va căpăta culoarea roşiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul acestei faze, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est, explică Observatorul Astronomic din București.

Observatorul Astronomic din București care transmite live imagini cu evenimentul.

Toate fazele eclipsei durează aproape cinci ore și jumătate, însă cea mai interesantă etapă, totalitatea, ține o oră și 22 de minute. Eclipsa se termină la ora 23:55.

Tot pe 7 septembrie se produce faza de Lună plină, la ora 21:09.

Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă în România va fi peste mai bine de trei ani și va avea loc în noaptea de Revelion. Mai exact, în seara de 31 decembrie a anului 2028, iar ora de maxim va fi 18.52.