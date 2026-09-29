Primele imagini din filmul „Vacanţă All Inclusive” în care joacă Smiley, Pavel Bartoș și un actor din „La Casa de Papel”

Trailerul oficial al comediei poliţiste „Vacanţă All Inclusive” a fost lansat marți, când au fost puse în vânzare și bilete pentru proiecţiile filmului, care ajunge în cinematografe în 6 noiembrie 2026.

„Vacanţă All Inclusive” arată cum concediul celor doi protagonişti, interpretaţi de Smiley şi Pavel Bartoş, se transformă într-un caz pe care nu-l mai pot lăsa în urmă, scrie News.ro.

Pavel Bartoş îl interpretează pe Mişu, poliţistul antidrug experimentat care simte că merită mai multă apreciere, iar Smiley este Enzo, partenerul său mai tânăr şi impulsive, scrie News.ro. Prietenia lor ţine povestea în mişcare chiar şi atunci când planurile făcute la plecarea în vacanţă nu mai au nicio legătură cu ce se întâmplă pe litoral.

Trailerul oficial aduce pentru prima dată laolaltă ritmul de comedie şi acţiunea filmului: cei doi parteneri încearcă să rezolve un caz neaşteptat, în timp ce concediul scapă tot mai mult de sub control.

Odată cu trailerul, au fost puse în vânzare şi biletele. Pe vaifilm.ro, spectatorii pot vedea trailerul şi îşi pot alege cinematograful. Până şi invitaţia de a cumpăra un bilet intră în povestea filmului: „Rezervă-mi şezlongul” fiind accesul către primele zile de vizionare. Astfel, publicul începe să intre în poveste înainte de a ajunge în sala de cinema.

Inspirat dintr-un caz real petrecut pe litoralul românesc, „Vacanţă All Inclusive” îi mai are în distribuţie pe Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Dani Achim, Alex Velea, Theo Zeciu, Imogen şi Darko Perić, cunoscut pentru rolul din „ La Casa de Papel”. Filmul este regizat de Radu Bărbulescu, produs de HOPA Film şi distribuit de Vertical Entertainment.

„Vacanţă All Inclusive” intră în cinematografe din 6 noiembrie. Trailerul oficial şi biletele sunt disponibile pe vaifilm.ro.