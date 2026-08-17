Primele imagini oficiale din Frozen 3. Detaliul ascuns care anunță o nuntă surpriză

Disney a dezvăluit primele imagini cu personajele din viitorul film Frozen 3. Noile costume de gală ale protagoniștilor au stârnit imediat numeroase speculații în rândul fanilor, potrivit News.ro.

Anna, Elsa, Olaf, Kristoff și Sven apar în primele imagini din Frozen 3, prezentate de Disney la convenția D23 din California.

Personajele poartă ținute elegante de seară, detaliu care i-a făcut pe fani să speculeze imediat despre o posibilă nuntă între Anna și Kristoff. „După ce am aşteptat din 2013, vom avea în sfârşit nunta regală de la Arendelle! Kristoff şi Anna merită cea mai grandioasă sărbătoare”, scrie un fan pe rețeaua X.

În afară de aceste câteva indicii, au fost dezvăluite foarte puține detalii despre intriga din Frozen 3. Noul film este așteptat în cinematografe la data de 24 noiembrie 2027, cu ocazia Zilei Recunoștinței.

Seria a debutat în 2013 cu povestea inspirată dintr-un basm al lui Andersen, care urmărește călătoria Annei în căutarea surorii sale, Elsa.

Primul film a câștigat premiul Oscar în 2014 și a devenit un succes mondial datorită hitului „Let It Go”, fiind urmat de o a doua parte în 2019.

Pentru viitor, directorul general al Disney, Bob Iger, a anunțat încă din noiembrie 2023 că studiourile lucrează deja și la un al patrulea film Frozen. Melodiile celor două noi producții vor fi compuse de Kristen Anderson-Lopez și Robert Lopez.