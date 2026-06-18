Primele petroliere au traversat strâmtoarea Ormuz, dar atacurile israeliene în Liban pun sub semnul întrebării eficiența acordului SUA-Iran

Transportatorii maritimi au avertizat că procesul de normalizare a traficului va fi unul de durată, scrie Reuters.

Trei petroliere sub pavilion saudit, care transportau 6 milioane de barili de țiței, au traversat joi Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore după ce președintele SUA, Donald Trump, a semnat un acord cu Iranul pentru a pune capăt războiului care a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

Însă în Liban, unde peste un milion de persoane au fost strămutate din cauza luptelor, forțele israeliene au lansat noi atacuri aeriene joi dimineață, ridicând semne de întrebare cu privire la eficiența armistițiului general.

Trump a semnat miercuri „memorandumul de înțelegere” pentru încetarea războiului, document semnat și de președintele iranian Masoud Pezeshkian, acesta intrând în vigoare cu două zile mai devreme decât se preconiza inițial.

Memorandumul prevede deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene.

Memorandumul a dat totodată startul unei perioade de negociere de 60 de zile, pentru încheierea acordului final.

Transportatorii maritimi au avertizat că procesul de normalizare a traficului va fi unul de durată.

Totuși, primele vești au fost încurajatoare. Prețul de referință ale contractelor futures pe țițeiul Brent au scăzut cu încă 2%, ajungând sub 78 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului.

Memorandumul prevede încetarea războiului din Liban

Suficiente semne de întrebare rămân.

Israelul, care a lansat o invazie în luna martie și a ocupat de atunci o mare parte din sudul Libanului în urmărirea militanților Hezbollah care au deschis focul peste graniță în sprijinul Iranului, a fost exclus din negocierile SUA-Iran.

În același timp, Iranul a afirmat că orice acord de pace trebuie să includă și Libanul.

Într-o aparentă concesie majoră față de Iran, memorandumul semnat de Trump solicită în mod explicit „încetarea definitivă” a războiului din Liban și asigurarea „integrității teritoriale și a suveranității” acestuia.

Având în vedere că Libanul reprezintă una dintre cele mai delicate probleme ale eforturilor de pace, Trump a devenit în ultimele zile deschis critic față de operațiunile Israelului, acuzând guvernul lui Benjamin Netanyahu că distruge în mod inutil clădiri întregi pentru a lovi luptătorii Hezbollah.

Israelul a declarat că nu are intenția de a se retrage din Liban, indiferent de ceea ce va negocia Trump. Joi, acesta a publicat o nouă hartă care arată o zonă extinsă din sud ocupată de trupele sale, pe care o descrie ca fiind o zonă tampon.

Doi oficiali israelieni, printre care un înalt oficial apropiat de Netanyahu, au declarat pentru Reuters că Israelul poartă negocieri cu Statele Unite pentru a menține trupele israeliene în Liban.

Trei oameni uciși în Liban

Deși luptele din Liban s-au potolit la începutul acestei săptămâni, când Trump a anunțat pentru prima dată că s-a ajuns la un acord, acestea au luat din nou amploare în ultimele zile și au continuat joi dimineață, după semnarea acordului de către Trump.

Agenția de știri de stat libaneză NNA a informat că trei persoane au fost ucise joi în urma unor atacuri aeriene israeliene asupra orașelor Kfartebnit și Zebdine, din sudul Libanului.

Reporterii Reuters au auzit o dronă israeliană zburând la joasă altitudine deasupra Beirutului și a suburbiilor sale din sud.

Dilema israeliană

Netanyahu s-a lăudat ani de zile cu o relație deosebit de strânsă cu Trump, care a dus la schimbări majore în politica SUA în favoarea Israelului în timpul primului mandat al președintelui republican și, în cele din urmă, la decizia comună de a declara război Iranului în acest an.

Însă aparenta schimbare de poziție a lui Trump în privința Libanului a provocat brusc una dintre cele mai mari rupturi din relațiile dintre SUA și Israel din ultimele decenii.

Memorandumul de înțelegere al SUA cu Iranul a fost criticat în Israel de toate forțele politice.

„În curând, Israelul ar putea fi nevoit să aleagă: fie să mențină presiunea militară și să piardă sprijinul diplomatic al lui Trump, fie să rămână în grațiile acestuia – dar numai prin încetarea sau reducerea conflictului pe care mulți îl consideră cea mai urgentă luptă a țării”, a scris joi ziarul „Times of Israel”.