Primele reacții din Germania după ce Putin l-a propus mediator în războiul din Ucraina pe Schroeder: „Acest lucru trebuie analizat cu atenție”

Inițiativa președintelui rus Vladimir Putin, care l-a propus pe prietenul său și fostul cancelar german Gerhard Schroeder drept mediator în războiul din Ucraina, a stârnit duminică reacții politice contradictorii în Germania, transmite AFP.

Întrebat sâmbătă care este candidatul său preferat pentru reluarea dialogului cu europenii, Președintele a răspuns că îl preferă „personal” pe Gerhard Schroeder, Vladimir Putin declarând că războiul „se apropie de final”.

La putere între 1998 și 2005, acest social-democrat în vârstă de 82 de ani a rămas, de două decenii, un susținător fidel al șefului de la Kremlin.

Refuzul său de a condamna invazia rusă în Ucraina din 2022 i-a adus oprobiul în cadrul SPD, partidul minoritar din coaliția lui Friedrich Merz, și l-a costat unele dintre avantajele sale de fost cancelar.

De asemenea, a avut roluri cheie în proiectele gazoductelor Nord Stream 1 și 2, precum și un loc în consiliul de administrație al companiei petroliere ruse Rosneft, de unde a demisionat în 2022.

Anul trecut, fostul cancelar german a anunțat că suferă de „burnout serios” și s-a internat într-o clinică, fix în mijlocul unei anchete privind gazoductul Nord Stream 2.

„Acest lucru trebuie analizat cu atenție”

Un mediator între Rusia și Uniunea Europeană „pur și simplu nu poate fi prietenul lui Putin”, a declarat Michael Roth, fost președinte social-democrat al Comisiei pentru afaceri externe a Bundestagului, într-un interviu acordat ziarului Tagesspiegel.

„Esential este ca [acest mediator] sa fie, in primul rand, acceptat de Ucraina. Nici Moscova, nici noi nu putem decide in locul Kievului”, a adaugat el.

Însă alte persoane din cadrul SPD, traversat de o curent pacifist, se arată mai deschise la propunerea lui Vladimir Putin.

„Acest lucru trebuie analizat cu atenție, în strânsă colaborare cu partenerii noștri europeni, și nu trebuie exclus din start în mod categoric”, a subliniat Adis Ahmetović, purtătorul de cuvânt al SPD pentru afaceri externe în cadrul Bundestagului, pentru săptămânalul Spiegel.

„Dacă nu vrem ca Putin și Trump să decidă singuri viitorul Ucrainei, trebuie să profităm de fiecare șansă. Chiar dacă este infimă”, a adăugat deputatul Ralf Stegner în paginile revistei Spiegel.

„Ce avem de pierdut?”, spune opoziția pro-rusă

În opoziție, ideea este susținută de BSW, un partid de stânga pro-rus creat la începutul anului 2024.

„Ar trebui să apelăm la fostul cancelar. Ce avem de pierdut?”, a declarat duminică pentru AFP președintele partidului, Fabio De Masi.

„Există îndoieli serioase cu privire la faptul că ar fi o idee bună”, a replicat Marie-Agnes Strack-Zimmermann, membru al conducerii partidului liberal german FDP, pentru ziarele grupului Funke.