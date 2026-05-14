Primele semne de autism la copii. Psiholog: „De multe ori, părinții simt că ceva e diferit. Intuiția lor trebuie ascultată”

Felul în care un copil mic stabilește și menține contactul vizual e un indiciu pe care psihologii îl iau în seamă atunci când evaluează un copil suspectat de autism.

În ultimii ani, numărul copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist (TSA) a crescut semnificativ la nivel mondial, inclusiv în România, iar tot mai mulți părinți se întreabă dacă anumite comportamente observate încă din primul an de viață pot reprezenta semnale de alarmă. Pentru a înțelege mai bine la ce ar trebui să fie părinții atenți și ce pot face concret atunci când au îngrijorări legate de dezvoltarea copilului, am stat de vorbă cu psihologul clinician Adina Lupașcu. Ea explică de ce intuiția părinților merită ascultată și de ce evaluarea timpurie poate face o diferență importantă pentru copil și familie.

Conform celor mai recente date CDC, incidența autismului este de 1 la 36 de copii, marcând o creștere semnificativă față de anii precedenți. La nivel mondial, estimările OMS indică aproximativ 1 din 100 de copii, în timp ce în România sunt diagnosticați anual aproximativ 2.000 de copii.

De ce apar atât de multe cazuri de copii cu autism

Specialiștii spun din capul locului că autismul nu apare din cauza stilului de parenting, a relației părinte-copil sau a modului în care este crescut copilul. Cauzele exacte nu sunt cunoscute complet nici astăzi, însă cercetările arată că este vorba despre o combinație de factori genetici și de mediu. Deși tulburarea este prezentă încă de la naștere, diagnosticul este stabilit, în majoritatea cazurilor, mai târziu, de obicei între 3 și 5 ani. Totuși, anumite semnale pot apărea mult mai devreme. Unii părinți observă încă din primele luni că bebelușul lor e altfel decât alții, chiar dacă nu pot explica exact ce îi neliniștește. Uneori, este vorba despre lipsa contactului vizual, alteori despre faptul că cel mic nu răspunde la nume, nu pare interesat de oameni sau nu comunică prin gesturi și expresii așa cum o fac alți copii de aceeași vârstă.

Caracteristicile autismului diferă foarte mult de la un copil la altul, însă specialiștii vorbesc despre două mari categorii de manifestări, numite „diada autistă”: dificultăți de comunicare și interacțiune socială, alături de comportamente repetitive și interese restrânse sau foarte intense.

