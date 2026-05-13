Primul blindat 4×4 Cobra II făcut în România, prezentat la București. „Sunt produse la Mediaș așa cum sunt produse și în Turcia”

Primul vehicul blindat 4×4 Cobra II produs integral la fabrica din Mediaș a fost prezentat miercuri la salonul Black Sea Defense & Aerospace 2026 de la Romaero. În total, compania turcă Otokar va produce în România aproape 800 de vehicule blindate, după ce un prim lot de peste 200 au fost fabricate în Turcia.

Armata a semnat un contract pentru 1.059 de vehicule blindate 4×4 Cobra II, contract în valoare de aproape 900 de milioane de euro, fără TVA, care se întinde pe cinci ani. Primele 278 de vehicule tactice blindate au fost produse în Turcia li au fost deja livrate Armatei. Următoarele 781 vor fi produse în România, la fabrica Automecanica din Mediaș, preluată recent de către Otokar.

„Ce facem aici în România este exact ca în Turcia. Cobra II făcute în România sunt produse la fel precum cele din Turcia”, a spus pentru HotNews Yusuf Fettahlioglu, director în cadrul Otokar.

„Din iunie intrăm în producția de serie”

Vehiculul prezentat miercuri a ieșit de pe linia de producție de la fabrica din Mediaș, unde producția de serie este programată să înceapă în iunie 2026, anunță compania.

„Am început producția la Mediaș, dar încă suntem în proces de ramp-up, iar din iunie vom fi în stadiu de producție de serie. Anul acesta avem ca target să producem la Mediaș 216 vehicule. Dacă va fi nevoie, vom vedea în următorii ani dacă vom mări această rată de producție”, a declarat Yusuf Fettahlioglu.

În afară de unele componente precum motorul sau cutia de viteze, care vin deja gata produse, „vehiculul este produs în totalitate la Mediaș – începând de la tăierea metalului, la îndoire, sudură, salblaj, vopsire”, spune repreznetantul Otokar în discuția cu HotNews.

În plus, producția vehiculului la Mediaș implică integrarea unor sisteme deja produse de alte firme românești.

„Lucrăm cu companii românești, avem șase subcontractanți, printre care BlueSpace, Interactive sau Pro Optica. Dar căutăm să extindem colaborările și cu alte companii interesate”, a declarat Yusuf Fettahlioglu.

Cobra 2 în mai multe configurații

În noiembrie 2024, Ministerul Apărării a semnat cu grupul Otokar contractul pentru „Autovehicule tactice blindate de tip ușor” – ATBTU. Nu mai puțin de 1.059 de vehicule blindate 4×4 Cobra II, un contract de 4,26 miliarde lei (857 milioane euro), fără TVA. Termenul de livrare este de cinci ani, iar primul lot de 278 trebuie livrat în acest an și este produs în Turcia.

Următoarele loturi, restul de 781 de vehicule, trebuie să fie produse în România.

Cele 1.059 de ATBTU vin în nouă configurații, varianta de bază și opt tipuri de derivate:

Autovehicul tactic blindat de tip ușor varianta de bază (transport personal);

Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru cercetare;

Autovehicul tactic blindat de tip ușor cu turelă telecomandată;

Autovehicul tactic blindat de tip ușor destinat transportului echipei antiblindate dotată cu instalații portabile de lansare a rachetelor tip SPIKE Long Range

Autovehicul tactic blindat de tip ușor adaptat pentru tractare aruncător cal. 120 mm;

Autovehicul tactic blindat de tip ușor adaptat cu aruncător cal. 81 mm;

Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru cercetare CBRN;

Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru cercetare de geniu;

Autovehicul tactic blindat de tip ușor pentru evacuare răniți MEDEVAC.

Potrivit cerințelor impuse de Armata României, ATBTU trebuie să ofere o protecţie prin blindaj de nivelul minim K2, M2a şi M2b (conform NATO STANAG 4569), adică să poată rezista gloanțelor de calibru 7,62 mm și să reziste exploziilor de mine de 6kg fie sub roată, fie direct sub vehicul.

Dincolo de producția blindajului la Mediaș, pe Cobra II ale Armatei Române sunt montate și alte sisteme realizate de firme românești, sisteme care se regăsesc și pe alte echipamente militare românești achiziționate în ultimii ani, precum transportoarele blindate Piranha 5.

Spre exemplu, sistemele de optică și de armament (stațiile de luptă cu mitralieră calibru 7,62mm) sau turela telecomandată calibru 12,7 mm sunt furnizate de ProOptica.

Sistemul software care rulează pe vehicule este realizat de Interactive, iar echipamentele CBRN (Chimic-Biologic-Radiologic-Nuclear) sunt furnizate de RomTech. BlueSpace Technologies furnizează sisteme de bruiaj.

Cobra II – blindate tactice 4×4