Primul britanic care a murit luptând pentru Putin în războiul cu Ucraina. „Mi-a spus că merge în România, nu pe front”  

Un pescar de 33 de ani din Yorkshire este primul englez care a murit după ce a luptat în război de partea Rusiei. Fără nicio pregătire militară sau legături cu Europa de Est, tânărul a părăsit Marea Britanie în aprilie, pentru a lupta alături de soldații ruși, scrie The Guardian.

Bradley Townsend a fost ucis în 10 iunie de o dronă controlată de la distanță în regiunea Donețk din estul Ucrainei, conform The Guardian. Tânărul şi-ar fi împachetat în secret lucrurile, în 1 aprilie, cu scopul de a părăsi țara, iar 4 zile mai târziu a apărut într-un videoclip pentru Asociația Rusă a Voluntarilor Internaționali, de unde familia sa a aflat că a intrat în serviciul Armatei ruse.

„Nu sunt într-o misiune suicidală, dar înțeleg că asta se poate întâmpla. A fost decizia mea, nu am fost presat să fac asta”, a spus Bradley în clipul postat pe YouTube.

Împreună cu Ben Stimson şi Aiden Minnis, Townsend a primit cetățenia rusă după ce s-a alăturat forțelor Moscovei care luptă în Ucraina. Englezul se descria pe rețelele de socializare ca fiind un „tânăr normal din clasa muncitoare”, în timp ce stătea alături de Stimson şi Aiden. Townsend mai spunea că minerii din Donbas au făcut donații pentru minerii din Yorkshire în timpul grevelor din 1984-1985 și că vrea „să întoarcă favoarea”.

Ce au transmis compatrioții săi după moartea acestuia

Într-o postare făcută după moartea lui Townsend, Aiden Minnis l-a descris ca fiind „dragul nostru camarad de luptă”, ce a intrat „într-o furtună şi a căzut pe frontul de luptă”.

Ben Stimson i-a adus un omagiu pe Telegram, unde a afirmat că „Bradley mă urmărea pe YouTube şi Telegram de peste doi ani. L-am sfătuit să rămână în Marea Britanie şi să îşi ofere suportul protestelor anti-naziste de acasă. M-a contactat cu trei luni în urmă să îmi spună că vine în Rusia pentru a intra în armată”.

„Mi-a spus că merge în România”

„Mi-a spus că merge în România, nu pe frontul din Ucraina”, a declarat mama sa pentru Daily Mail.

Femeia a spus că întreaga familie este disperată să găsească răspunsuri şi că Rusia nu vrea să colaboreze cu Guvernul Regatului Unit pentru a trimite trupul fiului său înapoi acasă.

Stimson, care a fost închis în Regatul Unit în 2017, după ce s-a alăturat unei miliții susținute de Rusia în estul Ucrainei, a scris pe rețelele de socializare că șapca lui Townsend a fost adusă înapoi în Marea Britanie de un prieten și va fi lăsată pe Ilkley Moor, o zonă în apropiere de locul unde a crescut acesta.

Fostul deputat conservator și ministru al securității care a servit în Irak și Afganistan, Tom Tugendhat, şi-a exprimat compasiunea față de familia lui Townsend. El a spus că acțiunile sale au fost „incredibil de stupide şi greşite”: „Fără îndoială, este criminal, deoarece te înrolezi într-o armată care comite cele mai barbare crime de război pe care le-a văzut lumea în ultimele decenii”.