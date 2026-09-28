Prima propunere de ministru din Guvernul Mureșan care a primit aviz favorabil la audierile din Parlament. Un singur vot împotrivă

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii, Tanczos Barna, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului

Barna a primit 20 de voturi „pentru”, 1 vot”împotrivă” şi 16 abţineri. Barna (UDMR) este interimar la Agricultură în Guvernul Bolojan.

Luni, au loc audierile miniștrilor în comisii, miercuri are loc votul în plen. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor vota guvernul Mureșan.

Ce prevede Programul de guvernare la capitolul Agricultură

Mai multă producție românească și mai puține importuri: fermierul activ e sprijinit împotriva secetei și a costurilor, fondurile europene se absorb integral, iar produsul românesc se recunoaște pe raft.

Finalizarea implementării Planului Strategic PAC 2023–2027, cu absorbția integrală și utilizarea eficientă a fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală;

Negocierea componentei de agricultură și dezvoltare rurală din Planul național și regional de parteneriat 2028–2034 cu asociațiile și federațiile reprezentative din sectorul agricol și pregătirea strategiei agricole a României pentru noua perioadă de programare;

Mecanism de compensare a pierderilor din secetă, pregătit cu Banca Mondială și operațional din primăvara anului 2027: fiecare beneficiar de plăți directe pe hectar își recuperează cheltuielile de înființare a culturilor și poate opta pentru asigurarea acestora;

Gestionarea durabilă a apei: rezerve de apă în bazinele hidrografice pentru irigații, legislație flexibilizată și sprijin pentru sistemele private de captare și stocare a apei, schemă de ajutor de stat pentru credite cu dobândă subvenționată pentru captare, stocare și irigații, hartă a vulnerabilității la secetă cu calendar public al investițiilor și promovarea sistemelor eficiente de irigații (senzori, automatizare, pompare cu energie regenerabilă);

Program național pentru consumul de produse românești și sistemul de identificare „100% RO” (animale născute, crescute și procesate în România; plante cultivate, recoltate și procesate în România), promovarea produselor românești, inclusiv DOP, IGP și STG, pe piața internă și la export;

Leasing financiar pentru fermierii activi și descurajarea achizițiilor speculative de teren agricol;

Continuarea schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase);

Modificarea Legii arendei: condiții mai flexibile pentru comasarea terenurilor, contracte mai sigure și tratament egal pentru arendaș și arendator;

Creșterea capacității de procesare agroalimentară și sprijin pentru cooperative și organizații de producători;

Pachet pentru tânărul fermier: primă de instalare, credite subvenționate, garanții de stat, prioritate la concesionare, mentorat;

Diversificarea economiei rurale: agroturism, meșteșuguri, muncă la distanță, stimulente pentru specialiști,

Finalizarea reorganizării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a agențiilor subordonate și a instituțiilor deconcentrate, și analiză privind comasarea APIA-AFIR;

Cercetare, consultanță și educație agricolă: consultanță de proximitate, agricultură de precizie, licee agricole;

Sprijin pentru anul 2026, plătit integral: acciza redusă la motorina agricolă, schemele pentru crescătorii de bovine și suine afectați de criza din Orientul Mijlociu, compensarea costurilor de prevenire a pestei porcine africane în gospodăriile populației și a furajării suplimentare a ovinelor;

Reluarea exporturilor de ovine și caprine și desemnarea zonelor libere de pestă porcină africană, cu eliminarea restricțiilor la achiziția și procesarea porcinelor și a cărnii de porc din aceste zone;

Consolidarea accelerată a fermelor de familie și a asocierilor agricole, cu fondurile direcționate către fermierii activi și clarificarea condițiilor, precum și creșterea competitivității fermelor românești prin creșterea suprafeței medii exploatate;

Legiferarea sistemului de evidență crotalieră în vederea eliminării fraudei cu supraraportarea efectivelor zootehnice.

Lista miniștrilor PNL, USR și UDMR

Conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat vineri programul de guvernare și au validat listele de miniștri propuși pentru a face parte din Guvernul Mureșan, care va avea în structură 16 ministere.

Vor fi și trei vicepremieri cu portofolii, câte unul de la fiecare partid care formează noul Executiv.

În Cabinetul propus de liberalul Siegfried Mureșan se află și 10 miniștri care au făcut parte din Guvernul Bolojan.

Premierul desemnat va depune sâmbătă la Parlament lista Cabinetului și programul de guvernare.

Echipa cu care Siegfried Mureșan merge în fața Parlamentului este alcătuită din:

* Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru

* Radu Miruță (USR) – ministru al Apărării Naționale și viceprim-ministru

* Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru

* Andrea Chiș (independentă) – ministru al Justiției

* Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanțelor

* Oana Țoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

* Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătății

* Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii

* Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

* Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

* Dragoș Pîslaru (PNL) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

* Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

* Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor

* Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

* Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii

* Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educației și Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reșitnec (USR).