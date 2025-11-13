Primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială s-a prăbuşit pe scenă în câteva secunde – VIDEO

Robotul umanoid rusesc AIdol s-a împiedicat pe scenă la prima sa apariţie, la Moscova. Credit foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia

Prezentat public la Moscova la începutul săptămânii, primul robot umanoid rus dotat cu inteligenţă artificială, denumit „AIdol”, s-a prăbuşit pe scenă, devenind rapid subiectul glumelor pe reţelele sociale, scrie News.ro citând Le Figaro.

Primul robot umanoid rusesc dotat cu AI ar trebui să îndeplinească „trei funcţii umane esenţiale”, potrivit creatorilor săi: să comunice, să prindă obiecte şi să meargă. Numai că „AIdol” a întâmpinat deja câteva dificultăţi.

Abia prezentat, robotul s-a împiedicat pe scenă la prima sa apariţie la Moscova, marţi. După ce a încercat să ridice braţul drept şi să salute publicul, şi-a pierdut echilibrul şi a căzut la pământ. Totul pe fondul muzicii războinice „Gonna Fly Now”, din legendarul film Rocky.

Doi asistenţi care îl însoţeau pe AIdol pe scenă s-au grăbit să-l ajute să se ridice, înainte de a-l pune rapid la adăpost de privirile mulţimii curioase.

Russia’s First AI Robot Aldol Walks Like It’s Had Too Much Vodka 😂



Developers say it was part of the robot’s “learning process."

Internet: “It’s drunk.”



(Source: @BohuslavskaKate ) pic.twitter.com/sOwagsXOxI — Learn AI Faster (@learnaifaster) November 12, 2025

Vladimir Vituhin, directorul general al companiei care a dezvoltat robotul, a declarat că speră ca „această eroare să se transforme într-o experienţă”.

„Exact asta înseamnă învăţarea în timp real: când o eroare reuşită se transformă în cunoaştere, iar o eroare eşuată în experienţă”, a reacţionat directorul general, potrivit declaraţiilor relatate de portalul rusesc Meduza, care are sediul în străinătate.