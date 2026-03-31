Primul studiu după izbucnirea războiului din Iran: românii ies mai rar la restaurant, renunță la brandurile preferate și vânează reduceri

Războiul din Iran a scumpit carburantul peste 10 lei pe litru. Guvernul a prelungit marți seară plafonarea prețurilor la alimente de bază pentru încă trei luni. Dar românii, între timp, și-au schimbat deja obiceiurile de consum — fără să aștepte nicio ordonanță.

Datele unui studiu realizat în martie 2026 de compania de cercetare iSense Solutions arată că presiunea economică și geopolitică s-a tradus într-o schimbare vizibilă a comportamentului de consum. „Consumer Stress Score” — un indicator care măsoară nivelul de anxietate al românilor față de situația economică — a urcat la 65,8 în martie, față de 63,3 în februarie, rămânând în zona pe care cercetătorii o numesc „alertă”.

La restaurant mai rar, în aplicații mai des

Cel mai concret semn al acestei presiuni e ce se întâmplă vinerea seara: 79% dintre românii din mediul urban ies mai rar la restaurante, baruri sau cafenele față de perioada anterioară — în creștere de la 76% în 2025. Domeniul HoReCa, care abia și-a revenit după pandemie, intră din nou sub presiune.

În același timp, același procent de 79% caută activ reduceri în aplicațiile retailerilor înainte să meargă la cumpărături — un comportament care era la 69% în 2023 și crește constant de atunci. Nu mai e vorba de o minoritate care „vânează oferte”. A devenit norma.

Loialitatea față de branduri, în cădere liberă

Poate cel mai grăitor indicator al stresului financiar: 60% dintre români și-au schimbat în ultimele trei luni brandul cumpărat în mod obișnuit cu unul mai ieftin. În 2024, procentul era 47%. În 2025, 55%. Trendul e clar și accelerează.

Concret: iaurtul, uleiul, detergentul pe care le cumpărai de ani de zile au fost înlocuite cu variante mai ieftine — nu pentru că s-a schimbat preferința, ci pentru că bugetul nu mai permite altceva.

Teama de locul de muncă, în creștere bruscă

Un salt care merită atenție: îngrijorarea față de siguranța locului de muncă a crescut de la 61% în februarie la 73% în martie — o creștere de 12 puncte procentuale într-o singură lună. Contextul e izbucnirea conflictului din Iran și efectele sale imediate asupra prețurilor la energie.

85% dintre respondenți se așteaptă ca veniturile și stabilitatea lor financiară să fie afectate în următoarele 12 luni.

Ce NU spune studiul

Cercetarea a fost realizată pe 524 de respondenți din mediul urban, utilizatori de internet, cu vârste între 18 și 65 de ani. Asta înseamnă că tabloul pentru mediul rural — unde presiunea prețurilor la alimente și combustibil e resimțită adesea mai acut, pe venituri mai mici — rămâne în afara acestor date. Cifrele de mai sus descriu România urbană și conectată, nu neapărat România în ansamblu.