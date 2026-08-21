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Opinii /

„Prinși în furtună”. Ce se întâmplă când experții se retrag din dezbatere, din cauza urii de pe internet 

Senior editor

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Am întâlnit tot mai mulți experți care refuză sau ezită să apară în presă, din cauza jignirilor unor comentatori. „Nu mi se pare în regulă ca munca și imaginea mea să fie terfelite”, mi-a spus un specialist cu care am făcut recent un interviu despre efectele secetei din România. 

  • În România nu se vorbește despre acest subiect, care este cercetat în Occident.
  • „Sunt vizați de ura digitală, în special cei care lucrează pe teme controversate precum migrația, vaccinarea și studiile de gen, schimbările climatice sau inegalitatea socială”,  spune un studiu realizat la Universitatea din Viena. 
  • În articol sunt prezentate patru cazuri din România, dar și cum profesori din alte țări europene sunt timorați de comentariile online împotriva lor. Unii au renunțat să mai apară în presă.
  • Cine umple vidul lăsat în urmă de retragerea specialiștilor din dezbaterea publică?

Nu s-a temut de talibani, dar a ținut minte comentariile jignitoare ale românilor