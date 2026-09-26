Prințul Harry a vorbit în premieră despre revenirea în Marea Britanie. „Sunt multe motive”. Unde locuiește acum cu familia sa

Ducele de Sussex a declarat că se simte „minunat” să fie din nou în Marea Britanie, după ce a locuit timp de șase ani în California, relatează sâmbătă BBC.

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și au început o viață nouă în SUA în 2020.

În luna august, cuplul s-a întors în Marea Britanie, alături de cei doi copii – prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

„A fost minunat. A fost minunat să revin pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală, iar acest lucru îmi oferă ocazia de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc la Birmingham în luna iulie a anului viitor”, a declarat prințul Harry, în exclusivitate pentru postul canadian CTV.

Prințul Harry a făcut un salt cu parașuta la Toronto, onorând astfel o promisiune făcută unui veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, în vârstă de 102 ani, și dorind totodată să atragă atenția asupra organizațiilor caritabile dedicate militarilor.

Copiii au fost transferați rapid la o altă școală

Întrebat ce a determinat mutarea familiei sale, Harry a răspuns „multe motive”, dar nu a oferit ale detalii.

Se crede că familia locuiește la o proprietate privată din afara Londrei, în zona Cotswolds. Copiii cuplului au fost nevoiți să se transfere la o altă școală la doar câteva zile după începerea cursurilor, din cauza unor îngrijorări privind securitatea în timpul deplasării spre și de la școală.

Se crede că echipa de securitate privată a cuplului Sussex și-a exprimat îngrijorarea cu privire la distanță și la traficul intens către școală.

Dacă Meghan a stat în mare parte departe de ochii publicului, având puține apariții publice, prințul Harry a onorat mai multe angajamente publice legate de activitatea sa în cadrul Jocurilor Invictus.

Săptămâna trecută, el a vizitat o școală din Birmingham pentru a lansa un program educațional inspirat de Jocurile Invictus. Cu această ocazie, a jucat pickleball alături de elevi și a participat la o lecție de științe despre proiectarea protezelor.