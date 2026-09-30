„O mare iresponsabilitate”. Gestul făcut de doi paparazzi care l-a deranjat pe Prințul Harry

Purtătorul de cuvânt al prințului Harry al Marii Britanii a acuzat miercuri comportamentul „iresponsabil” al unor „paparazzi” în apropierea școlii copiilor fiului cel mic al regelui Charles al III-lea, scrie AFP.

Reacția a venit după ce doi bărbați au fost zăriți în apropierea unității școlare.

„Decizia fotografilor de a se comporta în acest fel în apropierea unei școli este de o mare iresponsibilitate”, a denunțat purtătorul de cuvânt al Prințului Harry, într-o reacție transmisă agenției franceze de presă.

„Este o diferență uriașă între o activitate jurnalistică legitimă și fotografi care se plimbă în jurul unei școli, se opresc pentru a se uita în interiorul clădirii și supraveghează copiii care își desfășoară activitățile zilnice”, a adăugat purtătorul de cuvânt, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că „este deosebit de îngrijorător să constatăm că anumiți paparazzi europeni par să refuze respectarea vieții private a copiilor la școală”.

Presa britanică a scris că doi tineri cu rucsacuri au fost observați de serviciul de securitate și de personalul școlar în timp ce se plimbau pe lângă incita școlii, oprindu-se din când în când pentru a privi în interior.

Prințul Harry, soția lui, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor, Archie, 7 ani, și Lilibet, 5 ani, au revenit în Regatul Unit la sfârșitul lunii august, după șase ani petrecuți în Statele Unite ca urmare a rupturii de familia regală.

La doar câteva zile de la începerea anului școlar, cuplul a fost nevoit să-și transfere copiii la o altă școală din motive de securitate, conform presei britanice.

Familia prințului s-a stabilit în regiunea Cotswolds, Anglia, preferată de celebrități, a mai scris presa.

Reîntoarcerea-surpriză a lui Harry și Meghan a relansat dezbaterea pe tema securității prințului și a familiei sale. Ducii de Sussex consideră că au dreptul la protecție din bugetul public.

Pe vremea când aceștia locuiau în Statele Unite, comisia însărcinată cu protecția personalităților publice și regale (RAVEC) a considerat că securitatea lui Harry pe sol britanic va fi evaluată de la caz la caz.

Totodată, comisia s-a reunit la începutul lunii septembrie pentru a examina în detaliu amenințările la adresa prințului și a familiei sale.

Pentru moment, Prințul Harry și familia lui apelează la agenți privați de securitate, a mai scris presa din Marea Britanie.