Prințul Harry și Meghan Markle încheie un nou contract cu Netflix. Ce prevede prelungirea acordului

Prințul Harry și Meghan Markle vor continua să dezvolte proiecte de filme și seriale cu Netflix, însă în condiții mai limitate, a anunțat luni compania de streaming, citată de AFP.

Platforma, cu care cuplul a semnat un contract exclusiv în 2020, va avea în viitor posibilitatea de a accepta sau de a refuza un proiect, înainte ca acesta să fie propus altor studiouri.

Acest acord, al cărui condiții financiare nu au fost dezvăluite, este considerat ca mai puțin bănos, însă permite mai multă flexibilitate pentru producători.

Într-un comunicat, Bela Bajaria, directoare generală de conținut la Netflix a descris cuplul drept „voci influente ale căror povești au ecou cu publicul de peste tot”.

Meghan Markle s-a declarat „mândră” de prelungirea parteneriatului cu Netflix.

Prințul și soția sa au semnat un prim contract cu Netflix în 2020 pentru o sumă estimată la 100.000.000 de dolari, sumă care nu a fost niciodată confirmată.

În aceste condiții, ei au produs serialul documentar „Harry & Meghan” în care au relatat ruptura cu familia regală britanică. Un serial de succes, care a făcut 23.000.000 de vizionări în primele patru zile de la lansare, un record pentru un documentar Netflix.

Cei doi au fost producători și pentru „With love, Meghan”, serial ironizat de presa anglo-saxonă, care a făcut totuși 5.000.000 de vizualizări în prima jumătate a anului 2025. Serialul a devenit emisiunea culinară cea mai vizionată a platformei de streaming.

Noul contract prevede o a doua serie din „With love, Meghan”, precum și un episod special care va fi difuzat în decembrie, a anunțat Netflix.

Cei doi s-au căsătorit în 2018, după care a urmat ruptura de familia regală și mutarea cuplului în California.