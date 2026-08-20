Prințul Harry și Meghan Markle, decizie neașteptată. Unde se mută, încă din august

Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, intenționează să se mute, împreună cu copiii lor, înapoi în Marea Britanie în această lună, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle regale, au scris miercuri mai multe publicații, potrivit Reuters.

Ducele și ducesa de Sussex se vor muta împreună cu prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și cu prințesa Lilibet, care acum are 5 ani, în Marea Britanie pentru o perioadă îndelungată.

Copiii vor începe școala acolo din septembrie, au relatat revista People și ziarul britanic The Telegraph.

Purtătorii de cuvânt ai prințului Harry și ai lui Meghan Markle nu au făcut niciun comentariu până acum.