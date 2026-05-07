„Prioritatea națională”: O politică propusă de extrema-dreaptă din Spania, care îi lovește pe migranți, generează controverse

Partidul de extremă dreapta Vox insistă ca accesul la beneficiile și serviciile statului să se bazeze pe „principiul priorității naționale, care urmărește să acorde prioritate celor care au o legătură reală, durabilă și verificabilă cu teritoriul”, scrie Politico.

O inițiativă controversată a extremei drepte, menită să acorde spaniolilor acces prioritar la serviciile publice în detrimentul imigranților, a devenit subiect de dezbatere aprinsă în perspectiva unor alegeri regionale importante care vor avea loc în Andaluzia în această lună.

Conservatorii din Partidul Popular (PP) vor câștiga alegerile din cea mai populată regiune a Spaniei, de pe 17 mai.

Întrebarea este dacă PP va controla ferm Andaluzia sau va avea nevoie de o coaliție cu partidul de extremă dreapta Vox.

Propunerile electorale ale Vox generează îngrijorare, în perspectiva unei astfel de coaliții.

Vox a făcut pași în Extremadura și Aragon

După victoriile electorale obținute în Extremadura și Aragón în ultimele luni, PP a fost nevoit să încheie acorduri de coaliție în cadrul cărora Vox a insistat ca accesul la beneficiile și serviciile statului să se bazeze pe „principiul priorității naționale, care urmărește să acorde prioritate celor care au o legătură reală, durabilă și verificabilă cu teritoriul”.

Această formulare este vagă, dar a stârnit o dezbatere națională majoră cu privire la faptul dacă Vox forțează PP-ul să adopte politici rasiste și discriminatorii, scrie Politico.

Mulți membri ai PP sunt neliniștiți de conceptul de „prioridad nacional”, iar acesta se dovedește a fi deosebit de incomod pentru președintele Andaluziei Juanma Moreno, din aripa moderată a partidului, care nu dorește să-i îndepărteze pe centristi și pe imigranți.

Deocamdată, în campania electorală, Moreno critică ideea priorității naționale ca fiind o măsură „exagerată” și insistă că nu are nicio ambiție de a face echipă cu Vox.

Sánchez contraatacă, dar e într-o poziție slabă

Controversa i-a oferit, de asemenea, prim-ministrului Sánchez, aflat în dificultate – din cauza unor scandaluri de corupție în cadrul Partidului Socialist aflat la putere – o ocazie rară de a marca câteva puncte pe scena politică internă.

Însă partidul său se află cu mult în urmă în cursa electorală din Andaluzia. Un sondaj realizat de Fundación CENTRA a arătat că socialiștii ar urma să obțină doar aproximativ jumătate din numărul de mandate al PP, care se îndrepta spre 53 și 56 de mandate.

PP ar avea nevoie de 55 de mandate pentru a obține majoritatea în parlamentul cu 109 de locuri.

Vox se afla pe locul al treilea în același sondaj, fiind creditat cu 17 și 19 mandate.

Ce este „prioridad nacional”

Conceptul de „prioridad nacional”, prezentat de Vox ca parte a liniei sale dure privind imigrația, pare a fi o versiune spaniolă a politicii de „préférence nationale” promovată anterior de extrema dreaptă franceză.

„Banii, efortul și munca extremadurienilor și a spaniolilor nu pot asigura traiul tuturor, nici nu pot asigura asistență medicală pentru toată lumea”, a declarat Óscar Fernández Calle, liderul Vox în Extremadura și vicepreședintele regiunii.

„Trebuie să alegem și suntem clari în privința asta: îi alegem pe spanioli în primul rând”, a adăugat el.

Vox afirmă că își propune să introducă acest concept în Andaluzia și a solicitat, de asemenea, modificarea legislației naționale pentru a-l integra.

Voci din Partidul Popular resping propunerea Vox

Aprobând coalițiile din regiuni cu Vox, conducerea PP din Madrid a minimalizat amploarea acestei politici și insistând că nu urmărește să acorde un tratament preferențial cetățenilor spanioli în detrimentul imigranților.

Dar nu toți sunt de acord. Isabel Díaz Ayuso, președinta PP din regiunea Madrid, a pus sub semnul întrebării legalitatea „prioridad nacional”.

Analiștii consideră că poziția lui Ayuso cu privire la această chestiune a fost probabil influențată de numeroșii alegători latino-americani din regiunea sa.

În mod similar, programul electoral al PP din Andaluzia afirmă că comunitatea de imigranți „face parte activă din economia noastră și contribuie direct la generarea bogăției necesare pentru menținerea serviciilor publice”.

María Guardiola, din PP, care rămâne în funcția de președinte al Extremadurei datorită acordului său cu extrema dreaptă, nu a folosit expresia „prioridad nacional” în timpul discursului său de investitură.

În schimb, omologul său din Aragon, Jorge Azcón, a ales să abordeze problema evidentă, explicând că politica înseamnă asigurarea faptului că cei care primesc beneficii sociale trebuie să aibă o legătură cu regiunea și să contribuie la sistemul de securitate socială, „indiferent de naționalitatea lor”.

Biserica Catolică, considerată de obicei apropiată de PP, s-a pronunțat împotriva priorității naționale.