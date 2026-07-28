Amendă uriașă primită de Pro TV de la Consiliul Concurenței. Motivul sancțiunii

Pro TV, principalul grup TV comercial din România, a primit o amendă în valoare de 4 milioane de euro pentru nerespectarea angajamentelor asumate în 2021 în legătură cu preţurile pe care operatorii de cablu şi satelit le plătesc pentru dreptul de a retransmite canalele Pro TV, scrie marți Ziarul Financiar (ZF), care citează surse din piaţa de telecom.

Decizia autorității de concurență a fost luată pe 4 iulie şi până acum nu a fost comunicată public.

Consiliul Concurenței (CC) a transmis doar că a avut loc o deliberare legată de acest dosar.

„În data de 4 iulie 2026 au avut loc deliberările privind evaluarea monitorizării angajamentelor asumate de PRO TV S.R.L. în cadrul investigaţiei declanşate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 230 din 16 iunie 2014. Părţile implicate pot consulta minuta şedintei de deliberare la sediul Consiliului Concurenţei”, arată datele publicate pe site-ul CC.

Prin angajamentele luate, Pro TV trebuia să reducă în trei ani diferenţa dintre reducerea de preţ acordată RCS&RDS, operatorul cu cei mai mulţi abonaţi, şi cele acordate celorlalţi operatori.

Angajamentele fuseseră asumate pentru trei ani.

Amenda primită reprezintă circa 1,8% din cifra de afaceri şi aproximativ 6,6% din profitul net al companiei.

Pro TV a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 1,14 miliarde de lei, conform situaţiilor financiare depuse.

ZF notează că a cerut Consiliului Concurenţei informații suplimentare despre decizie.

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