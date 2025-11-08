Probabil cea mai spectaculoasă transformare din București: Circurile Foamei, devenite adevărate temple ale huzurului. O istorie care începe cu primul nutriționist al țării, Ceaușescu 

Cum au devenit Circurile Foamei mall-uri, temple ale huzurului. Nicolae Ceaușescu, primul nutriționist al țării, și domurile sărăciei din București. În imagine, Circul Foamei din Vitan, primul mall din capitală. Foto: Cristian Malide.

Oficial, se numea “Complex Comercial Agroindustrial”, oamenii îi spuneau Circul Foamei, o clădire imensă care adăpostea, sub domul său de circ fără pâine, piețe publice și un sector cu teoretică mâncare preparată sau semipreparată pentru acasă, urmând ca bucureștenii să meargă după hrană cu sufertașul, gamela, borcanul.

Gândirea strategică a primului nutriționist al țării urmărea astfel plata rapidă a datoriei externe, prin centralizarea distribuției alimentelor și economisirea energiei.

A fost expresia supremă a filosofiei alimentare a lui Nicolae Ceaușescu, dornic să combată drastic risipa. Așa a intrat în viețile oamenilor dieta cu gheare de pui, creveți vietnamezi, bulion, tocană de legume și alte borcane cu conținut indigest, de altfel singurele produse care se mai găseau la Alimentara.

