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Actualitate

Problema locuințelor a adus Partidului Stângii o victorie majoră la Berlin. Promisiunile sunt radicale – și populare

Adrian Cochino
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Câștigătoarea alegerilor de la Berlin, lidera locală a Die Linke, Elif Eralp, a promis că va susține trecerea în proprietate publică a aproximativ 220.000 de locuințe deținute de marile companii imobiliare. Alegătorii par că au ascultat-o.

  • Partidul Stângii (Die Linke) a câștigat alegerile organizate duminică la Berlin cu 25,5%, potrivit exit-poll-urilor, și pare că va prelua guvernarea locală de la creștin-democrați (CDU – 19,9%), o victorie care dă o lovitură premierului conservator Friedrich Merz.
  • Teoretic, Partidul Stângii ar putea face o coaliție cu social-democrați (SPD – 11,9%) și cu Verzi (15,3%).
  • AfD a obținut și aici un scor bun – 14,3%, deși sub cel anticipat de sondajele de opinie preelectorale.
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Candidata partidului stângii radicale, Elif Eralp, și-a construit campania în jurul crizei locuințelor.

Jurista în vârstă de 45 de ani a promis că va combate ceea ce a numit „specula cu chiriile” și că va susține trecerea în proprietate publică a aproximativ 220.000 de locuințe deținute de marile companii imobiliare, potrivit Le Monde.