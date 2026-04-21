Probleme cu semafoarele în mai multe intersecții din București. Brigada Rutieră: „Fluctuaţie de tensiune în reţeaua electrică”

Brigada Rutieră a Capitalei anunță marţi dimineaţa că, „din cauza unei fluctuaţii de tensiune în reţeaua de energie electrică”, nu funcţionează semafoarele în zece intersecţii.

Problemele la semafoare vin după incendiul de luni seară de la Centrala Electrică de Termoficare (CET) Vest, responsabil cu furnizarea căldurii, dar și a energiei electrice. Nu este clar dacă există o legătură între incendiul de la CET Vest și problemele la semafoare.

Potrivit Brigăzii Rutiere, la acest moment, în municipiul București, din cauza unei fluctuații de tensiune în rețeaua de energie electrică, nu funcționează semafoarele în următoarele intersecții:



-Șoseaua Giurgiului × Strada Toporași;

-Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu;

-Calea Victoriei × Splaiul Independenței;

-Bulevardul Eroii Sanitari × Școala Gimnazială nr. 150;

-Șoseaua Ștefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu;

-Șoseaua Colentina × Strada Sportului;

-Șoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo;

-Calea Giulești × Bulevardul Constructorilor;

-Calea Crângași × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu;

-Strada Jiului × Strada Natației.

„Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulație. Totodată solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri, precum și semnificația indicatoarelor, marcajelor rutiere și regulilor de prioritate, să își păstreze calmul și să nu forțeze intrarea în intersecțiile aglomerate”, precizează Brigada Rutieră.