Probleme mari la CFR Cluj. Marius Șumudică amenință cu demisia: „Plec acasă cu primul avion!”

Marius Șumudică (55 de ani) a anunțat că va demisiona din funcția de antrenor al formației CFR Cluj în cazul în care clubul va fi depunctat din cauza problemelor financiare.

Ardelenii riscă să fie penalizați cu șase puncte din cauza faptului că nu și-au rezolvat problemele legate de datorii până la data limită de 30 iunie.

Șumudică a subliniat că nu știa că CFR riscă să fie depunctată.

„Poftim?! Eu n-am fost informat de acest lucru, n-am văzut nicăieri. Dacă se va întâmpla ca noi să fim depunctați, atunci, da, colaborarea mea cu CFR se va încheia.

Fiindcă eu nu pot să accept sub nicio clipă să stau la Cluj, să muncesc de dimineața până seara, să pierd nopțile, să mă dau cu capul de pereți că pierd de la 2-0, să stau să analizez Dinamo o săptămână întreagă, să-mi văd jucătorii în față și să mă duc în fața lor și să încerc să-i biciuiesc cât pot de bine, să scot cât mai multe puncte”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Tehnicianul a avertizat că va pleca de la CFR în cazul oricărei penalizări, fie cu un punct, fie cu 6.

„Nu 6, 1 punct dacă mi se ia din munca pe care eu am depus-o pe teren, nu este sub nicio formă nici vina băieților, nici a mea. În momentul ăla ne vom despărți. Și e cu litere mari. În momentul acela, Șumudică nu va mai continua cu orice risc la CFR Cluj.

Dacă se va întâmpla birocratic să fim depunctați, plec acasă cu primul avion și îmi văd de treabă, fiindcă nu pot să-mi bat joc atât de sănătatea mea, să-mi bat joc de tot ceea ce am făcut, atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional. Nu vreau să stau și să mi se ia munca pe care eu cu băieții mei am câștigat-o sportiv și pe teren. Deci asta e clar”, a concluzionat Marius Șumudică.