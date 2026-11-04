Probleme pentru FCSB: titularul care ar putea lipsi până la finalul anului, după accidentarea din Superliga

FCSB riscă să nu se mai bazeze pe Juri Cisotti în ultimele meciuri din 2026. Mijlocașul italian, în vârstă de 33 de ani, a suferit o accidentare în partida pierdută în fața Universității Cluj, scor 0-1.

Primele informații indică o perioadă de recuperare mai lungă decât se estima inițial.

În minutul 31 al întâlnirii disputate pe Cluj Arena, Cisotti s-a așezat pe gazon și a acuzat dureri la nivelul gambei drepte. Deși a primit îngrijiri medicale, fotbalistul nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit de Alexandru Stoian.

Potrivit fanatik.ro, problemele medicale ale italianului ar putea necesita aproximativ patru-șase săptămâni de recuperare. În aceste condiții, există posibilitatea ca mijlocașul să nu mai evolueze în niciun meci oficial până la finalul anului.

Juri Cisotti, indisponibil mai multe săptămâni. FCSB a cerut ajutorul Marijanei Kovacevic

Oficialii FCSB au trimis raportul medical al jucătorului către Marijana Kovacevic, specialistă din Serbia la care clubul a apelat și în alte situații, pentru recuperarea fotbaliștilor accidentați. De această dată însă, ea le-a transmis că o intervenție nu ar fi posibilă în zona afectată.

Durata exactă a absenței va depinde de evoluția recuperării și de rezultatele evaluărilor medicale. Până atunci, stafful tehnic trebuie să găsească soluții pentru înlocuirea italianului în următoarele partide.

Ce meciuri ar putea rata mijlocașul lui FCSB

Dacă perioada de recuperare estimată se confirmă, Cisotti ar putea absenta de la o serie importantă de confruntări din campionat și Cupa României.

Pe lista meciurilor pe care le-ar putea rata se află duelurile din Liga 1 cu Corvinul, FC Argeș, Csikszereda, Farul, Sepsi și FC Botoșani, precum și partida din Cupa României, tot împotriva formației Csikszereda.

O eventuală revenire în acest an va depinde de modul în care fotbalistul răspunde la tratament și la programul de recuperare.

Absența italianului ar reprezenta o pierdere pentru echipa bucureșteană, Cisotti fiind unul dintre oamenii utilizați frecvent și în acest sezon. În cele 18 apariții în toate competițiile, mijlocașul a contribuit cu trei pase decisive.